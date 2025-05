„Bonnie Tyler de România” a revenit în România: „N-am vrut să plec și să trăiesc în Ungaria”

Artista Maria Nagy, 68 de ani, a venit în țară de la Budapesta și a urcat sâmbătă pe scena Sălii Savoy de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, în cadrul spectacolului aniversar dedicat aniversării celor 50 de ani de carieră muzicală.

Supranumită „Bonnie Tyler de România”, descoperită la cenaclul Flacăra și amintită în diverse articole de presă pentru relația cu Nicu Ceaușescu, Maria Nagy se întoarce fericită în Ungaria, după spectacolul „Autograf muzical Maria Nagy”, prezentat de Marina Almășan și care a fost sold-out. Solista a avut invitați precum Stela Enache, Eva Kiss, Sanda Ladoși, Mircea Vintilă, Gabriel Dorobanțu sau Cătălin Crișan.

„M-au reținut emoțiile”

Show-ul a făcut parte dintr-un proiect inițiat şi derulat de Valentina Fătu și Vasile Muraru, la care au participat Orchestra (dirijor Dan Dimitriu) și Baletul (coregrafia de Oana Cocârță) Teatrului de Revistă Constantin Tănase. „Eu niciodată nu sunt mulțumită de mine. Sunt în zodia Fecioarei, sunt o perfecționistă. Legat de celelalte lucruri din jurul meu, totul a fost la superlativ. Organizarea a fost impecabilă, coregrafia, orchestra... M-au onorat cu prezența lor numeroși invitați. Marina Almășan n-a sprijinit. Un public minunat. Am fost foarte emoționată. Mă întrebam: oare merit? Au avut o seară și un public minunate. Nu aș avea ce să schimb la alții, dar eu, din cauza emoțiilor, am fost un pic blocată. Am fost cam izolată. M-au reținut emoțiile, m-au acaparat. Știu că sunt capabilă de mai mult”, a comentat Maria Nagy pentru „Adevărul”.

„La Budapesta este frumos, dar nu-mi spune nimic”

Artista s-a născută la Remetea, în Harghita, dar din 1998 s-a stabilit în țara vecină: „N-am vrut să plec și să trăiesc în Ungaria. Dar, nu credeam că pot să mă mai descurc în România și m-am stabilit acolo. Treptat, le-am adus pe mama și pe sora mea cea mică”. Legătura cu Bucureștiul rămâne pe viață, mărturisește Maria: „Fiecare stradă îmi spune ceva. La Budapesta este frumos, dar nu-mi spune nimic, nu mă leagă nimic. Aș fi venit și mâine în București, ca să mă stabilesc, dar acolo am casă, aici n-am nimic. Dacă aveam cu 30 de ani mai puțin, reveneam. Prima oară am venit în 1978 în București. După Bacalaureat, am venit aici, la școala de artă, și am locuit cu chirie”.

N-are pensie

Maria Nagy nu are pensie, ci trăiește de pe urma investițiilor. „Atunci, un salariu era de 1500-1800 de lei, iar eu pentru un concert luam și 2.000 de lei. Dar, banii se duceau pe taxiuri, pe... Cum se spune, veneau ușor, plecau ușor. Sunt pensionară, adică am vârsta, dar nu primesc pensie. Am investiții personale, soțul este din Germania. Trăiesc o viață demnă. Nu sunt bogată, dar am cu ce mă îmbrăca și ce mânca. Iar ce e mult, pentru mine nu e bun. Pentru mine, oamenii, familia, sufletele contează”, spune Maria, care are o fiică, studentă la Medicină în Szeged.