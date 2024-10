5 lucruri pe care medicii nu le fac niciodată în timpul sezonului de răceală și gripă

Se apropie sezonul răcelilor și al gripei, perioadă în care spitalele și cabinetele medicale vor fi extrem de aglomerate. Nici medicii nu sunt imuni, dar știu mai bine decât oricine cum să se protejeze.

Sezonul gripei se instalează în octombrie și deseori atinge vârful între decembrie și ianuarie, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Pe lângă gripă, circulă mai multe alte virusuri respiratorii, cum ar fi rinovirusul și RSV, care provoacă simptome asemănătoare răcelii. Și, desigur, COVID este încă o amenințare.

Medicii nu sunt imuni la această perioadă a anului, dar știu mai bine decât oricine cum să se protejeze, scrie HuffPost. Iată ce spun medicii că nu fac pentru a rămâne sănătoși:

Nu renunță la vaccinarea antigripală și o fac la timp

Omiterea sau amânarea vaccinului antigripal vă poate expune riscul de a vă îmbolnăvi cu adevărat din cauza complicațiilor legate de gripă, a explicat dr. Marie-Louise Landry , profesor de medicină de laborator la Yale School of Medicine.

„În trecut, am contractat gripa de mai multe ori și mi-a fost foarte rău de fiecare dată”, a spus ea. „De când am primit un vaccin anual antigripal, am avut o singură infecție epidemiologică și a fost destul de ușoară și scurtă în comparație.”

Tuturor persoanelor cu vârsta de 6 luni și peste li se recomandă să se vaccineze împotriva gripei în fiecare sezon, cu câteva excepții rare. Veți dori să vă asigurați că primiți vaccinul de îndată ce acesta este disponibil în comunitatea dvs., astfel încât organismul să aibă timp să-și dezvolte imunitatea împotriva virusului.

Nu merg la serviciu sau la școală dacă sunt bolnavi

„Cu siguranță aș evita să merg la muncă dacă sunt bolnav de gripă sau de răceală. Fiecare avem o responsabilitate unul față de celălalt și atunci când mergem la muncă când suntem bolnavi, îi punem pe alții din jurul nostru în pericol”, a spus dr. Richard A. Martinello , profesor de boli infecțioase și pediatrie la Yale School of Medicine.

Deoarece gripa și răceala se răspândesc de la o persoană infectată prin stropi care ajung pe suprafețe, cel mai bine este să stați acasă dacă sunteți bolnav pentru a reduce riscul de transmitere. Chiar dacă nu aveți simptome, dar ați fost testat pozitiv pentru gripă, puteți totuși să răspândiți virusul altora, potrivit CDC.

Nu ies fără mască când sunt bolnavi

În anumite situații, este posibil să fii nevoit să ieși în public în timp ce ești bolnav. Dr. John Swartzberg, profesor clinic emerit la Universitatea din California, Școala de Sănătate Publică din Berkeley, a spus că nu își va părăsi casa fără o mască bună, precum o mască N95 sau KN95.

„Oricine are o boală respiratorie ar trebui să poarte mască atunci când se află în locuri publice în interior sau în aer liber dacă se află lângă alte persoane”, a spus Swartzberg. Acest lucru scade foarte mult riscul de răspândire în aer a stropilor atunci când tușiți sau strănutați când sunteți bolnav.

Nu opresc spălarea mâinilor

Practicarea unei igiene proaste a spălării mâinilor poate fi un factor de risc pentru contractarea gripei sau a răcelii. Potrivit medicilor Martinello și Swartzberg, ar trebui să vă asigurați că vă păstrați mâinile curate prin spălarea frecventă a mâinilor.

„Când mâinile noastre se contaminează după ce atingem o suprafață pe care poate fi prezent virusul, atingerea ochilor sau a nasului cu acele degete contaminate ne poate expune și ne îmbolnăvi”, a explicat Martinello.

Dacă sunteți în mișcare și nu aveți acces la apă și săpun, puteți utiliza și dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool ca dezinfectant temporar.

Nu reduc timpul de somn

Este important să te odihnești suficient în timp ce ești bolnav, a spus dr. Tamika Henry, medic de familie la Unlimited Health Institute.

„De multe ori, încercăm să trecem mai departe și să ne continuăm munca și treburile zilnice, indiferent de cum ne simțim fizic”, a spus ea. „Corpul dă semne și semnale că este nevoie de odihnă, dar continuăm să ne vedem de treabă ca și cum n-am avea nimic, ceea ce ne poate afecta negativ sănătatea.”

Vestea bună este că somnul vă poate ajuta să vă recuperați mai repede după răceală sau gripă, deoarece simptomele pot dura până la două săptămâni.

„A nu dormi suficient este asociat cu o inflamație crescută și un răspuns imunitar diminuat, ceea ce poate prelungi timpul necesar pentru a te recupera după boală”, a spus Matthew Weaver, instructor în medicină la Harvard Medical School.

Asigurându-vă că acordați prioritate obiceiurilor sănătoase, veți avea cele mai mari șanse de a rămâne fără boală în cel mai dur sezon al anului.