Video Locul din România unde s-a depus zăpadă în septembrie. Temperatura poate să scădă sub zero grade în zonele de munte

Deși ne aflăm doar în luna septembrie, temperaturile au scăzut mult față de zilele precedente, iar în unele locuri se apropie de zero grade sau chiar de valori negative.

România se află sub cod portocaliu și galben de precipitații, dar există locuri în care ploile au fost înlocuite cu lapoviţă şi chiar cu ninsoare. Este cazul zonelor montane, cu precădere la peste 2.000 de metri altitudine. Potricit news.ro, zero grade se înregistrează, duminică, la Bâlea Lac. Totodată, la peste 2.000 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş, iar temperatura se apropie de zero grade. Întreg judeţul Sibiu este sub avertizare cod portocaliu de ploi şi vânt.

Imaginile distribute pe reţelele de socializare, duminică, arată că ninge la Bâlea Lac, în judeţul Sibiu, şi s-a depus un strat uşor de zăpadă. Meteologii spun că vremea se va răci în continuare la Bâlea Lac, astfel că după lăsarea serii este foarte probabil să fie temperaturi negative.

Pentru zona montană înaltă, meteorologii au emis avertizare cod galben de ninsori şi intensificări ale vântului, care intră în vigoare duminică, la ora 20.00, dar la Bâlea Lac a început să ningă mai repede.

„Vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70...90 km/h”, anunţă ANM.