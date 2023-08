Un nou caz „Ambulanța neagră” în Ilfov?

Poliția Ilfov s-a autosesizat după ce mai multe peroane au semnalat pe Facebook, prin mesaje identice, că doi indivizi cu o mașină neagră încearcă să acosteze adolescente.

Primul mesaj a fost postat vineri, iar cel de-al doilea duminică. Cel mai probabil cel două mesaje fac parte din campania „Ambulanței negre” care răpește copii pentru trafic de organe.

„Atenție!

Astăzi de dimineața în jurul orei 10, în Saftica pe strada Fermei, doi bărbați, intr-o mașina neagră au încercat să acosteze doua fete, în vârsta de 14 ani.

Una dintre fete a țipat în gura mare să fie lăsată în pace si indivizii au fugit. Unul dintre bărbați are barba, este brunet. De la geam nu am putut vedea foarte multe detalii. Fetele sunt speriate si nu vor sa mai iasă din casa. Rog cât mai multi sa distribuie postarea si dacă funcționează camerele de supraveghere, rog autoritatile sa ia măsuri.

După-amiaza aceștia au revenit pe strada Fermei. Mama fetițelor este si ea in stare de șoc. Rog parintii, dacă auziți de acești indivizi in Saftica sau Baloteşti sau dacă încearcă să acosteze tinere si copii, mergeți la poliție si depuneți plângere, luați nr de inmatriculare al autovehicului. Copiii noștri trebuie sa fie in siguranță.

Mulțumesc și rog adminii să aprobe postarea”, se arată în postari.

În urma acestor mesaje, Poliția ilfov a anunțat că face verificări. „Având în vedere postarea apărută pe o rețea de socializare, la data de 12 august a.c., polițiștii din Otopeni s-au sesizat din oficiu, context în care efectuează verificări și investigații pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale în consecință”, au transmis polițiștii.