 Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru 10 ani. Ce rol a avut SRI în acest caz | adevarul.ro
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Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru 10 ani. Ce rol a avut SRI în acest caz

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Cei trei au intrat în atenția SRI la începutul anului 2026 întrucât derulau activități care, conform cadrului legal în domeniul antiterorist, constituie amenințări la adresa securității naționale.

SRI
SRI Brigada Antitero Foto: Adevărul

Potrivit informațiilor transmise de SRI, cei trei cetățeni pakistanezi, identificați prin inițialele T.M.A., I.A. și A.M., au intrat în atenția instituției la începutul anului 2026.

Reprezentanții SRI precizează că cei trei manifestau opinii și desfășurau acțiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat de radicalizare. Mai mult, aceștia își validau și alimentau reciproc convingerile radicale, accesând inclusiv împreună materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu un puternic impact emoțional.

În acest context, Serviciul Român de Informații a întreprins demersuri pentru prevenirea materializării riscurilor la adresa securității naționale, generate de prezența și activitățile celor trei cetățeni pe teritoriul României.

SRI subliniază că, în calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, are ca misiune prioritară identificarea și prevenirea riscurilor și amenințărilor de natură teroristă, acționând în cooperare cu instituțiile din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, precum și cu partenerii externi.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor legale în acest caz, SRI a colaborat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

Decizia instanței prevede declararea celor trei cetățeni pakistanezi ca persoane indezirabile în România pentru o perioadă de 10 ani.

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