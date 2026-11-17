Tânărul din București vizat de o anchetă a FBI pentru amenințări la adresa unor școli și sinagogi din Statele Unite va fi judecat în România, după ce instanța supremă a confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT. Acesta este acuzat de amenințări în scop terorist, iar avocatul său susține că va cere achitarea.

Tânărul din București anchetat de FBI pentru amenințări teroriste va fi judecat în România. Foto: Shutterstock

Dosarul va ajunge la Curtea de Apel București, după ce a trecut de etapa camerei preliminare. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au confirmat marți, 17 noiembrie, că ancheta și rechizitoriul au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale.

Potrivit procurorilor DIICOT, în septembrie anul trecut, tânărul ar fi trimis, în două seri consecutive, aproape 100 de mesaje către școli, spitale și unități de poliție. Pentru transmiterea acestora ar fi folosit adresa de e-mail a unei minore, pe care ar fi determinat-o să o pună la dispoziție.

Mesajele ar fi conținut amenințări cu atacuri armate, distrugeri și uciderea unui număr mare de persoane. Procurorii îl descriu pe tânăr drept adept al ideologiei „faimei prin violență”.

Avocatul acestuia respinge acuzațiile și a anunțat că va încerca să demonstreze în instanță că tânărul nu este vinovat de amenințări în scop terorist. Apărarea va solicita achitarea.

Cazul a atras atenția autorităților americane, care au încercat să obțină extrădarea tânărului pentru a-l cerceta și judeca în Statele Unite. Agenții FBI susțineau că acesta ar fi trimis, timp de mai multe luni, mesaje de amenințare către școli și sinagogi americane, provocând panică.

Autoritățile judiciare din România au respins însă extrădarea, în condițiile în care tânărul era minor la momentul faptelor, iar în SUA exista riscul să fie judecat ca un adult și să primească inclusiv o pedeapsă cu detențiunea pe viață.

În România, dacă va fi găsit vinovat, acesta va primi o pedeapsă potrivit regimului sancționator aplicabil minorilor la momentul comiterii faptelor.

În prezent, tânărul se află sub control judiciar, după ce anterior a fost reținut, arestat preventiv și apoi plasat în arest la domiciliu. El beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.