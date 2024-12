Se solicită retragerea Diplomei „Meritul Academic” istoricului Alex Mihai Stoenescu. „Delaţiunile sale au trimis oameni în închisoare”

Mai mulţi universitari cer retragerea Diplomei „Meritul Academic” acordată recent de Academia Română controversatului istoric şi scriitor Alex Mihai Stoenescu, pe care CNSAS şi apoi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-au declarat colaborator „prolific” al Securităţii comuniste.

„Cerem Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie şi Prezidiului Academiei Române retragerea Diplomei «Meritul Academic» acordată lui Alex Mihai Stoenescu şi anunţarea opiniei publice despre hotărâre printr-un comunicat. Acest act ar reprezenta o minimă reparaţie adusă prestigiului Academiei Române. Revocarea ar constitui şi o datorie faţă de victimele instituţiei de represiune, în particular, este o obligaţie faţă de victimele fostului informator al Securităţii, Alex Mihai Stoenescu”, se arată în apelul transmis, luni, Agerpres.

Apelul celor 30 de universitari vine ca urmare a faptului că, la 4 decembrie, Academia Română i-a acordat Diploma „Meritul Academic” „pentru activitatea prodigioasă desfăşurată în domeniul istoriei” lui Alex Mihai Stoenescu, care ani la rând şi-a pus scrierile în serviciul fostei Securităţi.

„A promovat în spaţiul public ideea că Securitatea a participat la răsturnarea lui Ceauşescu, a susţinut teza că, în anii 1980, Departamentul Securităţii Statului ar fi renunţat la reprimarea revoltelor populare pentru «a deveni exclusiv un serviciu de culegere de informaţii», l-a prezentat pe Iulian Vlad, fostul Şef al DSS, drept un patriot.

Alex Mihai Stoenescu a fost un colaborator prolific al Securităţii. Delaţiunile sale au trimis oameni în închisoare. Foşti ziarişti ai postului de radio Europa Liberă, foşti disidenţi, personalităţi culturale şi-au exprimat dezgustul moral faţă de răul făcut de acest om semenilor săi. Implicarea lui Alex Mihai Stoenescu în acţiuni de poliţie politică a fost recunoscută de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în 2010 şi confirmată de ICCJ în anul 2014”, scriu semnatarii apelului.

„Toate acestea sunt binecunoscute. Ne exprimăm consternarea că, în ciuda caracterului falsificator al scrierilor lui Alex Mihai Stoenescu şi a trecutului său, Academia Română i-a acordat Diploma «Meritul Academic»”, se mai arată în apel.

Documentul este semnat, printre alţii, de: Radu Bogdan, Professor of Philosophy and Cognitive Science, Emeritus, Phd., Tulane University, New Orleans, Honorary Member the Romanian Academy, Bucharest; Liviu Ornea, profesor universitar dr., membru corespondent al Academiei Române; Adrian Miroiu, profesor universitar de ştiinţe politice, dr., fost preşedinte al SNSPA; Gabriel Andreescu, profesor universitar dr., Universitatea de Vest, Timişoara, membru al Academia Europaea; Bogdan Murgescu, prorector, Universitatea din Bucureşti, profesor universitar dr., Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, preşedinte de onoare, Societatea de Ştiinţe Istorice din România; Dennis Deletant, profesor universitar dr., Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Visiting Ion Raţiu Professor of Romanian Studies at Georgetown University, Emeritus Professor of Romanian Studies at the UCL School of Slavonic and East European Studies; Armand Goşu, conferenţiar universitar dr., Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, associate fellow al DGAP, Berlin, Germania; Andrei Ursu, membru fondator al Fundaţiei Gheorghe Ursu, drd. Universitatea de Vest, Timişoara.

„După revoluție, a migrat prin mai multe partide, a făcut cariera la nivel înalt, de la armată, la Teatrul Național (sub Săraru) și s-a reciclat în istoric. Specialitatea lui este lustruirea patriotismului, uneori cu diagonală, foarte prizat de securiști. Pe care nu i-a uitat. Revoluția a fost opera agenturilor străine, securiştii au fost patrioți, legionarii n-au fost teroriști, nici antisemiți, mareșalul Antonescu a fost doar un patriot, pogromul de la Iași a fost opera nemților, iar trenurile morții au fost doar o neglijență. Undeva, în ceață din mintea lui Alex, se ghicește o conspirație ungaro-germano-britanico-americano-evreiască. Pentru a discredita în ochii lumii biata noastră țărișoară! Aleluia și amin!”, scria despre activitatea de istoric a lui Alex Mihai Stoenescu una dintre cele mai puternice voci de la la „Europa Liberă", jurnalistul Neculai Constantin Munteanu.