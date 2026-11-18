Ministerul Justiției a anunțat miercuri, 18 noiembrie, că a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede digitalizarea relației dintre solicitanții de cetățenie română și Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

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„Demersul legislativ este ordonat de dispoziţiile art. 342 alin. (9) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, potrivit cărora „Organizarea, funcționarea, administrarea și arhivarea dosarului electronic al solicitantului în materie de cetățenie, inclusiv procedura de creare și de validare a conturilor de acces în platforma online asigurată cu titlu gratuit de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, procedurile și normele legate de securitate, care să asigure gradul necesar de confidențialitate și siguranță în utilizare, precum și respectarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor electronice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Instituția adaugă că proiectul prevede digitalizarea relației dintre solicitanții de cetățenie română și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, prin crearea unui Spațiu Privat Virtual (SPV).

Platforma va permite urmărirea online a stadiului dosarelor, primirea comunicărilor oficiale, solicitărilor și citațiilor, precum și depunerea de petiții și documente legate de obținerea sau redobândirea cetățeniei și de cardul de cetățenie.

Ministerul Justiției precizează că modulul SPV este disponibil atât ca platformă web, cât și ca aplicație mobilă și permite crearea conturilor individuale, încărcarea documentelor, completarea cererilor, programarea la ghișeu, depunerea petițiilor și primirea notificărilor.

Utilizarea platformei, inclusiv crearea și validarea conturilor, va fi gratuită pentru solicitanți.

„Beneficiile implementării soluţiilor cuprinse în proiect constau în: