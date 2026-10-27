 Sarcofag roman de copil, descoperit intact în Constanța. Ce au găsit arheologii în interiorul mormântului vechi de aproape 1.800 de ani | adevarul.ro
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Sarcofag roman de copil, descoperit intact în Constanța. Ce au găsit arheologii în interiorul mormântului vechi de aproape 1.800 de ani

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Un sarcofag roman de copil, sigilat de aproape 1.800 de ani, în perioada în care orașul era cunoscut sub numele de Tomis, a fost descoperit în zona Flămânda din Constanța.

Imaginea de la deschiedrea sarcofagului.
Imaginea de la deschiedrea sarcofagului. Foto: captură video CJC Cultural

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor desfășurate de specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Mormântul s-a păstrat intact, fiind închis cu elemente de fier fixate în lateral și sigilat cu mortar. Acestea au ținut sarcofagul închis până la intervenția arheologilor, care au putut examina conținutul după deschidere.

Printre obiectele funerare se numără jucării în formă de cocoș și căluț, dar și obiecte din bronz și ghirlande de flori, care oferă indicii despre practicile funerare din epoca romană și despre lucrurile depuse alături de copiii care mureau la vârste fragede.

Materialele găsite în mormânt vor fi examinate de specialiști în mai multe domenii. La analize vor participa experți în textile și pielărie, precum și restauratori care se ocupă de conservarea lemnului și a metalelor. Rezultatele ar putea ajuta la identificarea materialelor și la stabilirea unor detalii despre obiectele descoperite, notează obervatorconstanţa.

Sarcofagele romane sunt relativ rare pe teritoriul fostei provincii Dacia, unde înmormântările se făceau, de regulă, în gropi simple. Cele găsite intacte sunt și mai puține, deoarece multe au fost jefuite încă din Antichitate. Din acest motiv, păstrarea sarcofagului din zona Flămânda, împreună cu obiectele aflate în interior, oferă arheologilor ocazia de a studia un mormânt fără intervențiile care au afectat numeroase alte descoperiri.

Un caz asemănător a fost înregistrat în mai 2021, la Cluj-Napoca. În timpul lucrărilor de modernizare de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, în apropierea Clinicii Stanca, a fost descoperit un sarcofag roman de copil, aparținând necropolei estice a vechiului oraș roman. Sarcofagul a fost deschis în iunie, iar în interior au fost găsite osemintele unui adolescent și o monedă.

Specialiștii au explicat atunci că sarcofagele, mai ales cele intacte, sunt rare, iar folosirea unui astfel de mormânt indica, cel mai probabil, statutul important al familiei din care provenea copilul.

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