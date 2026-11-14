Premierul Luca Niculescu, mesaj de Ziua Dobrogei: „Este locul în care oameni de origini, culturi și credințe diferite trăiesc împreună”

Premierul Luca Niculescu a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Dobrogei, marcată pe 14 noiembrie, când se împlinesc 148 de ani de la revenirea provinciei în componența României.

Premierul Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

În mesajul publicat pe Facebook, premierul a amintit momentul istoric din 14 noiembrie 1878, când trupele române au intrat în Dobrogea, în urma Războiului de Independență.

„La 14 noiembrie 1878, Carol I le cerea soldaților români să intre în Dobrogea nu ca învingători, ci ca prieteni ai locuitorilor săi, indiferent de etnie sau religie. Iar proclamația adresată dobrogenilor a fost tipărită în patru limbi: română, turcă, greacă și bulgară”, a transmis Luca Niculescu, pe FB.

Premierul a subliniat că spiritul acestui mesaj rămâne relevant și în prezent, Dobrogea fiind un exemplu de conviețuire între comunități cu origini, culturi și credințe diferite.

„Dobrogea are ceva aparte: este locul în care, de generații, oameni de origini, culturi și credințe diferite trăiesc împreună, își păstrează tradițiile și se respectă reciproc. Această diversitate reprezintă una dintre marile bogății ale regiunii și ale României”, a afirmat șeful Guvernului.

Dobrogea, importantă pentru economia și securitatea României

În mesajul său, Luca Niculescu a evidențiat și rolul economic și strategic al regiunii, menționând Portul Constanța, centrala nucleară de la Cernavodă, agricultura, turismul și deschiderea către Marea Neagră.

Premierul a făcut referire și la implicațiile războiului din Ucraina asupra securității regionale, precizând că protejarea zonei Mării Negre reprezintă o responsabilitate tratată cu seriozitate de România, alături de partenerii europeni și aliații din NATO.

„În contextul războiului din Ucraina, securitatea regiunii Mării Negre este mai importantă ca oricând. Este o responsabilitate pe care o tratăm cu toată seriozitatea, împreună cu partenerii noștri europeni și aliații din NATO”, a transmis premierul.

La finalul mesajului, acesta s-a adresat tuturor locuitorilor regiunii, evocând contribuția generațiilor care au construit Dobrogea și pe cea a celor care îi duc mai departe tradițiile.

„La mulți ani, Dobrogea! La mulți ani tuturor dobrogenilor!”, a încheiat Luca Niculescu.