Polițistul Godină, despre ofițerul DGA în conflict cu șeful său și cu un judecător: „Acolo s-au întâlnit doi orgolioși”

Polițistul Marian Godină a comentat cel mai recent caz de posibil abuz din Poliție, în care este implicat un tânăr ofițer DGA, pus de șeful instituției să-i prezinte scuze unui judecător de la Înalta Curte, în urma unui conflict iscat spontan, în timpul unui examen.

Polițistul Gheorghe Giorgian Ciorîia, ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Olt, a relatat, vineri seara, pe contul său de Facebook, o întâmplare care a avut loc la începutul lunii iulie. Polițistul susținea examenul de licență, iar în sala de examen a avut un schimb de replici cu profesorul supraveghetor, despre care a aflat, chiar în sală, că este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Profesorul i-ar fi cerut candidatului să se legitimeze, tânărul ofițer a deschis portofelul pentru a căuta cartea de identitate, moment în care profesorul i-ar fi văzut legitimația de serviciu (conform variantei polițistului).

În schimb, judecătorul Alin Sorin Nicolescu spune că tânărul ofițer ar fi arătat legitimația în mod ostentativ. A fost un schimb de replici, iar de aici lucrurile au luat o altă turnură.

În cursul serii, polițistul a primit un mesaj să se prezinte a doua zi la sediul DGA, unde ar fi fost certat de către superiorii săi și îndemnat să-i prezinte scuze judecătorului cu care a avut conflictul verbal.

A fost ținut ulterior mai mult de o jumătate de oră în fața ÎCCJ, așteptând întrevederea cu judecătorul, după care i s-a transmis telefonic că poate pleca. Judecătorul i-a trimis însă un mesaj prin care îi spunea că „i-a trecut glonțul pe la ureche”, potrivit postării de pe Facebook a ofițerului DGA.

Postarea polițiștului, care la finalul relatării ruga cititorii să o distribuie, are peste 8.000 de distribuiri și peste 1.400 de comentarii.

În acest context, polițistul Marian Godină, etichetat în repetate rânduri, și-a prezentat opinia despre cazul expus.

„Acolo s-au întâlnit doi oameni orgolioși”

Polițistul Marian Godină spune că nu crede în varianța tânărului ofițer cum că nu ar fi lăsat intenționat să i se vadă legitimația. mai mult, polițistul vorbește despre „sindromul de Superman” de care polițiștii ar suferi la început de carieră.

„Eu nu pot să cred varianta asta, că cineva îți cere buletinul și tu, din greșeală, fără să vrei, să arăți că ești polițist, scoți tu acel portofel în care ai legitimația. Repet, nu știu de ce ai avea nevoie de un portofel în care să ai și legitimația, și atunci din greșeală domnul judecător a văzut că este polițist. Aș mai putea să spun că polițiștii, la începutul carierei lor, sunt foarte predispuși la greșeli, pentru că există sindromul acela de Superman, de care am suferit și eu, dar din fericire o scurtă perioadă, în sensul că atunci când am purtat pentru prima dată uniforma de polițist și am ieșit pe stradă mă simțeam invincibil și că, mare sculă, cine sunt eu. Din fericire mi-a trecut foarte repede, dar unora nu le trece niciodată, în întreaga lor carieră. (...) Eu nu cred varianta asta, eu mai degrabă bănuiesc că al meu coleg a vrut să arate el că e polițist și că cine e el, suferind, probabil, de acel sindorm de care vă vorbeam adineauri, lucru pe care eu îl condamn”, spune Godină, în intervenția video.

Marian Godină nu-l taxează foarte tare pe judecător pentru gestul de a-l fi sunat pe șeful DGA pentru a-i vorbi de conduita polițistului din subordine, în schimb, spune că nu este deloc în regulă ce a făcut șeful polițistului.

Citește și: Tânără de 18 ani cercetată de DGA după ce a încercat să dea șpagă unui polițist examinator pentru a obține permis de conducere

Chiar mai mult, compară atitudinea șefului DGA cu situațiile din trecut în care agenții de poliție erau trimiși acasă la contravenienții prieteni cu șefii din poliție, pentru a le înmâna permisul reținut și a le cere iertare.

„În locul polițistului, nu aș ezita să-i fac o plângere penală”

„Probabil și voi, dacă ați avea o cunoștință în Poliție și ați fi oprit de un polițist care ar avea o atitudine aiurea, l-ați suna pe acel șef să-i spuneți (...). Numa' că de aici lucrurile au luat o întorsătură care nu e deloc în concordanță nici cu legea, cred, deși nu vreau să fac afirmații de astea. Domnul Vasilescu a crezut de cuviință că ar fi bine să-l cheme pe acel polițist, deși, culmea, lucra la Olt, să-l cheme tocmai la București, în birou, pentru a-l dojeni și pentru a-l trimite chiar la Înalta Curte de Casație și Justiție ca să-și ceară scuze de la acel judecător. Cu toții știm, am auzit poveștile alea, că polițistul era trimis acasă la contravenient să-și ceară scuze și să-i ducă permisul înapoi, este o speță asemănătoare, dacă stăm să ne gândim. Ei, bine, cu asta chiar că nu sunt de acord, nu văd de ce în primul rând judecătorul acela s-a coborât până acolo în a face atâta tam-tam din nimic, iar domnul Liviu Vasilescu a continuat acest tam-tam și l-a continuat total aiurea. Eu, dacă aș fi în locul polițistului, nu aș ezita să-i fac o plângere penală pentru abuz în serviciu. Repet, a fost chemat tocmai din Olt la București, la birou, fără a exista o sesizare, fără... asta zic din ce ne-a spus polițistul, poate vom afla mai multe”, a spus Godină.

Godină crede că întregul conflict iscat poate fi pus, în cele din urmă, pe seama orgoliilor celor doi protagoniști.

„Părerea mea asta e, că acolo s-au întâlnit doi oameni orgolioși, unul care a vrut să zică neapărat că el e polițist și că ce sculă e el, iar celălalt și mai și, inclusiv răspunsul acestui judecător dat celor de la Epoch Times arată cât de arogant poate fi și cum consideră el că ar trebui să fie mult mai respectat, datorită părului alb. (...) Sper să se sesizeze și CSM-ul, pentru că nu e deloc normal. A, apropo, domnul judecător i-a dat și un mesaj colegului, în care i-a spus că i-a trecut glonțul pe la ureche. Sunt convins că e extrem de interpretabil și numai dumnealui știe ce a vrut să zică, cert este că nu trebuie să te ducă mintea foarte mult să dai un astfel de mesaj unui polițist, pentru că foarte fi extrem de interpretabil, fiecare îl poate interpreta în fel și chip”, a mai spus Godină.

În acest caz au reacționat și reprezentanții DGA, care au prezentat diferit evenimentele, dar și reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, cei din urmă menționând că va fi sesizată Inspecția Judiciară în cazul magistratului.