O româncă e dispărută de mai bine de o lună. Soțul a fost arestat și apoi eliberat

Soțul Luciei Miorița Alexăndroae, o femeie de naționalitate română, dispărută de pe 9 decembrie 2022, a fost eliberat din „lipsă de probe”, după 17 ore de audieri. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a negat de la bun început orice implicare în dispariția femeii.

După ce a fost arestat marți dimineață, instanța a decis să-l elibereze pe soțul Luciei, care a negat mereu orice implicare în dispariția femeii.

Interogat timp de aproape 17 ore, bărbatul nu a schimbat niciun cuvânt în explicațiile pe care le-a adresat poliției.

„Sunt mulțumit de această decizie. Clientul meu a declarat de la început că nu a avut nicio legătură cu dispariția soției sale. În ciuda acestui lung interogatoriu, anchetatorii nu au probe care să dovedească implicarea în dispariție”, a explicat Renaud Crasset, avocat al soțului româncei, citat de ziarul belgian Sudinfo.

Surorile și mama Luciei îl acuză pe bărbat pentru dispariția femeii, denunțând o presupusă situație de violență în familie și chiar amenințări cu moartea pe care femeia le-a suferit din cauza soțului ei, potrivit știridiaspora.ro.

Lucia Alexăndroae, care locuiește în Belgia, dar lucrează în Luxemburg, a fost văzută ultima oară, pe 9 decembrie la un magazin de haine din provincia belgiană Messancy, la câțiva kilometri de Luxemburg.

Tot de atunci, familia Luciei nu a mai avut niciun contact cu femeia. Ei cred că românca nu ar fi fugit niciodată fără să-și ia fiica, de doi ani.

„Nu ar fi plecat de-acasă fără fiica ei de 2 anișori și jumătate. Era ochii ei. O iubește enorm și nu ar putea sta un minut fără ea. Noi am vorbit prin apel video cu Lucia joi seara, 8 decembrie. Sâmbătă dimineața (10 decembrie) între 10 și 11, soțul ei ne-a spus că nu mai este, nu mai știe nimic de ea. Vineri nu ne-a spus nimic. Nu și-ar fi lăsat fetița. Nu ar fi plecat fără să vorbească cu noi. Avem noi bănuielile noastre, dar sunt doar bănuieli. Am anunțat dispariția surorii mele și acolo în Belgia, dar și aici la noi la Poliție. Am fost și am dat declarații. Sora mea și fiica ei au și cetățenie luxemburgheză. Am auzit că ar fi amenințat-o cu moartea, că ar fi amenințat-o că va face să dispară ca Elodia”, a declarat una dintre surorile femeii dispărute.

Poliția belgiană și luxemburgheză au percheziționat marți casa în care locuia Lucia împreună cu soțul și fiica ei. Anchetatorii au efectuat mai multe săpături în grădină și în jurul casei, cu un buldoexcavator, dar nu au găsit niciun indiciu, care să ducă la găsirea Luciei.

„O vedeam pe Lucia trecând din când în când pe lângă casa noastră cu fiica ei de doi ani. Uneori venea la salonul nostru și se coafa. Cred că a trecut de trei-patru ori pe la noi. Vorbea despre ploaie și soare cu fiica mea. Totuși, contrar celor scrise într-un ziar luxemburghez, Lucia nu ne-a mărturisit niciodată că îi este frică de soțul ei. Nu ne-a spus niciodată că el a amenințat-o”, a povestit directorul unui salon de înfrumusețare care se află la 200 de metri de casa româncei.

Autoritățile belgiene au desfășurat o anchetă amplă pentru a o găsi pe Lucia. De asemenea, pe lângă autoritățile belgiene și luxemburgheze, la instrumentarea cazului colaborează și poliția română.

Semnalmentele femeii sunt: 1,60 metri înălțime, 55 kilograme, constituție astenică, păr șaten deschis, ochi verzi. Nu se cunosc obiectele de vestimentație purtate la momentul dispariției. Persoanele care pot acorda detalii sunt rugate să apeleze la numărul unic de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.