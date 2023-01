Monica Macovei, pusă sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă, după accidentul de anul trecut

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, are calitatea de suspect în dosarul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța care vizează accidentul din luna octombrie a anului trecut.

Monica Macovei a ajuns joi dimineața la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unde i-a fost comunicată această decizie. Potrivit procedurii, urmează noi audieri în acest dosar, audieri la care vor participa și fostul ministru, victima și martorii.

Fostul ministru al Justiției a fost implicată într-un accident rutier pe 8 octombrie, soldat cu rănirea gravă a unui motociclis. Aceasta l-a chemat în judecată pe procurorul care investighează cazul și parchetul din care face parte – Parchetul Curții de Apel Constanța. Monica Macovei acuză proasta gestionare a dovezilor și a solicitat o nouă expertiză a mașinii după accident. Obiectul dosarului civil îl constituie asigurare dovezi.

Joi, 24 noiembrie, magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au respins cererea de asigurare a probelor ca inadmisibilă. În cinci zile de la pronunțare, Monica Macovei poate face apel.

Fostul ministru al Justiției Monica Macovei, fost europarlamentar, a fost implicată, sâmbătă 8 octombrie, într-un accident rutier petrecut pe DN39, între Mangalia și localitatea 2 Mai, din județul Constanța. Un motociclist a fost grav rănit.

"Astăzi (8 octombrie n.red.) am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe contul de Facebook.

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit. La fața locului au ajuns un epipaj al serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Pacientul prezenta o fractură deschisă la membrul inferior, o fractură deschisă la membrul superior și traumatism toracic.