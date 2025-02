Marian Motocu, acuzat de propagandă legionară, alături de Călin Georgescu: „Nu e decât o construcţie perfidă”

Marian Motocu, al cărui nume apare în dosarul în care este cercetat Călin Georgescu, susţine că se încearcă acum crucificarea lui, pentru că a devenit vocal.

Marian Motocu, despre care procurorii spun că a sunat la Ambasada Rusiei la Bucureşti şi a propus înfiinţarea unor „gărzi patriotice”, neagă acest lucru, afirmând că scopul său era să-i invite pe oficialii ruşi să participe la Ziua Drapelului. Asta în timp ce procurorii au la dosar înregistrarea convorbirii sale din 2024.

„13.09.2024 - Sună la Ambasada Rusiei la Bucureşti, se recomandă cu nume complet şi număr de telefon şi cere să discute cu col. Ignatiev Evgeni. (...) Propune organizarea unor grupuri de 10-20 oameni (gărzi patriotice) care, la un anumit moment dat, să ocupe instituţiile statului. MM spune că asta încearcă să organizeze de 9 ani de zile.

«MM: Aveţi oameni, discutăm. Nu aveţi oameni, vă alăturaţi. La noi în Mişcare, împreuna hotărâm, doar eu iau deciziile. La noi nu este democraţia aia pe care spun alţii. (...) Eu sunt preşedintele unei mişcări care are oameni in 37 de judeţe. Dacă doriţi să veniţi în faţă cu un plan, trebuie să veniţi la una dintre acţiunile noastre şi să vă prezentaţi planul»”, potrivit unei alte probe de la dosar sub formă de fişier audio.

El susţine, de asemenea, că este doar „un naționalist care de a lungul a 9 ani de zile nu a făcut altceva decât să aibă grijă de neam”.

Într-o intervenţie la un post de televiziune, miercuri seară, Marian Motocu a declarat că l-a întâlnit întâmplător pe Călin Georgescu prima oară, când l-a dus cu maşina de la Piteşti acasă, la Bucureşti.

„L-am dus pe domnul Georgescu de la Pitești până acasă. Și am făcut un clip. De acolo nu e decât o construcție perfid”, susţine el.

În ceea ce priveşte acuzaţiile care i se aduc, în legătură cu constituirea unei mişcări neolegionare, Marian Motocu a declarat că prima plângere împotriva sa datează din anul 2020, iar în anul 2023 a fost cercetat, după ce au fost depuse alte plângeri, deşi el nu are nicio legătură cu legionarismul.

În anul 2024, pe 18 decembrie, el a fost audiat şi reţinut 24 de ore, apoi plasat în arest la domiciliu pentru o săptămână, iar în cele din urmă a fost plasat sub control judiciar.

După revelion a avut loc o nouă percheziţie şi abia după aceea organele de anchetă au început să îl întrebe despre legăturile sale cu Călin Georgescu.

„E adevărat că m-am întâlnit cu domnul Georgescu la diferite acțiuni”, a recunoscut Marian Motocu şi că a existat un schimb de mesaje între el şi Călin Georgescu, dar, mai spune el, acestea erau inofensive.