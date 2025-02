Ce spune Horaţiu Potra despre sumele uriaşe de bani descoperite în casa sa: „Nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă”

Horaţiu Potra a intervenit în direct la o emisune tv şi a explicat de unde provin sumele uriaşe de bani descoperite în seiful din casa lui.

În contextul în care miercuri au apărut nu doar informaţii, ci şi imagini cu sumele uriaşe de bani descoperite de procurori în seiful ascuns în podeaua casei sale, Horaţiu Potra a declarat că aceştia provin din contractele pe care le-a avut în afara ţării.

„Da, s-au găsit sume de bani la mine. Până în 1992 nici nu am avut rezidenţă în România. Am lucrat în Quatar, în Africa. Toți banii i-am adus în România. Nu mă obliga nimeni să-mi țin banii în bancă”, a declarat el.

În acelaşi timp, Horaţiu Potra a precizat că, în urma percheziţiilor din decembrie, un văr al regelui din Quatar a venit în România şi a confirmat, prin notariat, că mercenarul român a fost plătit cu 45.000 de dolari pe lună.

În legătură cu faptul că a cerut bani omului de afaceri Frank Timiș pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, Horaţiu Potra a spus că este vorba despre o discuţie care a avut loc în urmă cu patru ani, în 2021, şi că oricum acesta l-a refuzat. Răspunsul său privind scopul acestor bani a fost unul ambiguu, în sensul că a recunoscut că a fost pentru o campanie alectorală, dar nu a precizat care anume, mai ales că în 2021 nu au avut loc alegeri.

„Nu i-am cerut bani lui Frank Timiș. A fost o discuție acum 4 ani, i-am dat un mesaj. Am discutat: «Uite, se poate să susținem pe cineva?» și a refuzat”, a spus Potra.

Mercenarul român a recunoscut şi că a fost în vizită la Moscova, în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina, dar asta nu înseamnă că este pro-rus. Dimpotrivă, susţine el, vizita sa a fost făcută cu scopul de a lămuri dacă ruşii au ceva împotriva lui, în contextul în care apăruseră discuţii publice cu privire la opiniile sale privind conflictul.

„Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 în care am condamnat susținerea Ucrainei, ca am legături cu gruparea Wagner. Nu m-am întâlnit cu niciun soldat din Wagner; mi-ar fi făcut plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul. De aceea m-am dus în Rusia, să văd dacă au rușii ceva cu mine. M-au ţinut două ore în aeroport. Mă gândeam că or să mă aresteze. Apoi am plecat la hotel, am făcut poze, am mers şi într-un club. Am stat două nopți”, a spus Horaţiu Potra.

De asemenea, Horaţiu Potra, care a declarat că în momentul de faţă se află într-o cabană în România, a spus că îşi asumă nerespectarea nerespectarea legii armelor şi muniţiilor, dar fiind faptul că acasă la el procurorii au descoperit un adevărat arsenal.

„Eu am învățat ceva de la Paul Barille, un comandant francez: «Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate». Mai bine să fii pregătit, să te opui ca copiii tăi şi tinerii să plece la război. Cu ruşii nu ai cum să te baţi...”, a justificat el prezenţa armelor de asalt în casa lui.

În cadrul emisunii, Horaţiu Potra a susţinut, de asemenea, că nu are nicio legătură cu finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, drept care nici nu există nicio probă împotriva sa în acest sens.

„Dacă finanţam ceva, vă arătau la televizor, că au intrat în telefoanele mele şi nu ai cum să ştergi tranzacţii. Nu am finanţat nimic, nu am nicio legătură cu campania lui Călin Georgescu”, a spus Horaţiu Potra.

De altfel, în emisiune a intervenit şi avocata lui Horaţiu Potra, care a ţinut să precizeze că dosarul în care este cercetat clientul său nu are absolut nicio legătură cu cel împotriva lui Călin Georgescu şi că se încearcă o asociere forţată a celor doi.

Știre în curs de actualizare