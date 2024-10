Marea Britanie vrea să mute în România zeci de solicitanți de azil politic din Insulele Chagos

Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a aprobat o solicitare din partea Marii Britanii de a transfera 36 de solicitanți de azil din Sri Lanka din Diego Garcia și Rwanda într-un centru de tranzit din România, a declarat agenția ONU pentru refugiați pentru The New Humanitarian.

Cele 36 de persoane fac parte dintr-un grup de 64 care au ajuns pe insula izolată din Oceanul Indian cu barca, începând din octombrie 2021, și au încercat să solicite azil în Marea Britanie sau în altă parte. Insula face parte din Teritoriul Britanic al Oceanului Indian (BIOT), pe care Regatul Unit a fost de acord la începutul acestei luni să îl cedeze Mauritius după ani de negocieri, potrivit The New Humanitarian.

Cei care sunt de acord cu transferul nu vor petrece mai mult de șase luni în Centrul de tranzit de urgență (ETC) al UNHCR din Timișoara, România. În această perioadă, „Marea Britanie va face demersuri pentru repatrierea lor voluntară sau transferul lor voluntar într-o altă țară decât România”, a declarat Carlotta Wolf, ofițer de comunicare al UNHCR, pentru The New Humanitarian.

Cei care nu acceptă repatrierea sau transferul în altă parte vor fi admiși în Marea Britanie după șase luni, potrivit unui document depus la un tribunal britanic de avocații care îi reprezintă pe unii dintre solicitanții de azil. The New Humanitarian a analizat documentul.

Cu toate acestea, avocații încearcă să obțină aducerea imediată a clienților lor în Regatul Unit. Unul dintre avocați a declarat instanței la 9 octombrie că ar fi dăunător să le ceară clienților lor, care au petrecut deja mai mulți ani în tabere de refugiați, să petreacă încă șase luni într-o tabără din România.

„Șase luni de detenție în România le vor provoca alte prejudicii evitabile”, se arată în documentul instanței. „ETC este un centru de detenție: există gratii metalice la ferestre, iar rezidenții nu pot ieși fără escortă și chiar și atunci doar pentru o activitate limitată și atent supravegheată.”

Unul dintre solicitanții de azil a declarat că un oficial BIOT a explicat planul României ca fiind o modalitate de a împiedica insulele să devină o rută directă de migrație către Regatul Unit. Dar avocații solicitanților de azil au susținut că viitorul transfer al insulelor către Mauritius asigură deja acest lucru.

Mulți dintre solicitanții de azil spun că au fost reținuți, torturați sau abuzați sexual de forțele de securitate din Sri Lanka din cauza etniei lor tamile și a presupuselor legături cu separatiștii tamili. Unii s-au născut în tabere de refugiați din India și spun că au fost abuzați de autoritățile de acolo.

Zeci de persoane au încercat să se sinucidă din cauza condițiilor de pe Diego Garcia, despre care avocații lor spun că reprezintă o detenție ilegală. În urma unei vizite de monitorizare din noiembrie 2023, UNHCR a solicitat relocarea urgentă a acestora, afirmând că există „un risc semnificativ de sinucidere și tentativă de sinucidere și alte incidente de automutilare”.

Printre persoanele al căror transfer în România a fost aprobat se numără șapte persoane despre care autoritățile BIOT au decis că ar fi în pericol dacă s-ar întoarce în Sri Lanka, plus alte 29 care fac parte din familii cu copii, a declarat Wolf.

Calendarul transferurilor a fost descris de unii dintre avocații solicitanților de azil ca fiind curând, dar nu imediat, potrivit unui solicitant de azil care a fost trimis din Diego Garcia în Rwanda anul trecut pentru tratament medical.

Wolf a declarat că transferurile necesită în continuare autorizarea din partea guvernului român, care va implica verificări de securitate pentru fiecare persoană.

„Am făcut acum o ofertă de relocare a celor mai vulnerabili migranți - inclusiv a tuturor copiilor - într-o unitate specializată a UNHCR”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit (FCDO). „Acest lucru va oferi mai multă siguranță și bunăstare în timp ce cererile lor legale sunt procesate”.

Familiilor cu copii li s-a oferit, de asemenea, opțiunea de repatriere voluntară, ca alternativă la România. Aceasta ar fi însoțită de stimulente precum 3 000 de lire sterline de persoană, trei ani de asigurare medicală și până la trei ani de cazare plătită și formare profesională, conform scrisorilor transmise solicitanților de azil de către guvernul britanic și consultate de The New Humanitarian.

Restul grupului de pe Diego Garcia - 27 de bărbați singuri ale căror cereri de azil sunt în curs de soluționare și unul a cărui cerere de azil a fost acceptată, dar are cazier judiciar - vor rămâne pe Diego Garcia pe o perioadă nedeterminată, conform documentului instanței.

Contestarea de către avocați a ofertei României vine la o zi după ce comisarul interimar BIOT, Nishi Dholakia, le-a spus solicitanților de azil că guvernul britanic va face oferte diferite pentru persoane diferite.

„Unii oameni vor primi oferte de relocare într-o altă țară sigură, iar alții vor primi o ofertă de returnare voluntară”, a spus el, potrivit unei înregistrări a apelului revizuită de The New Humanitarian. „Vă rugăm să nu încercați să ghiciți care va fi oferta dumneavoastră”.

O sugestie anterioară din iunie a comisarului de atunci, Paul Candler, de a acorda prioritate anumitor solicitanți de azil vulnerabili pentru admiterea în Regatul Unit a dus la tentativa de sinucidere a 22 de bărbați în semn de protest. Candler a cerut ulterior FCDO să accepte întregul grup. El a demisionat o lună mai târziu, invocând „un risc semnificativ de escaladare, inclusiv greve ale foamei și potențiale violențe”, potrivit documentului instanței.

În timpul audierii în instanță, un avocat care reprezintă unul dintre solicitanții de azil a avertizat că vestea că au fost lăsați în urmă pe Diego Garcia ar putea duce la acte masive de automutilare.

„Dezvăluirea acestor informații persoanelor din tabără ar putea cauza probleme grave de protecție”, se arată în documentul instanței.

De asemenea, avocații încearcă să obțină îndepărtarea solicitanților de azil de pe insulă înainte ca Regatul Unit să cedeze oficial suveranitatea.

„Criza taberei de refugiați de pe Diego Garcia trebuie să fie rezolvată înainte ca suveranitatea asupra Diego Garcia să fie returnată Republicii Mauritius”, se arată în document, adăugând că prim-ministrul Keir Starmer a promis că acest lucru «se va întâmpla »cât mai repede posibil'”.