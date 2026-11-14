Cinci percheziții, patru arme de vânătoare, peste 830 de cartușe și 10 câini ogari antrenați pentru vânătoare. Acestea sunt câteva dintre descoperirile polițiștilor într-un dosar de braconaj din Dâmbovița, în care au fost arestați preventiv doi bărbați.

Percheziții într-un dosar de braconaj din Dâmbovița Foto: captură video

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 59 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, la data de 12 noiembrie, în urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni- Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni.

Cercetările vizează săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, printre cei doi bărbați arestați preventiv se află și Petre Ilie, cunoscut drept Petre „Geamănu”, membru al clanului „Frații Geamănu” și supranumit „Împăratul lumii interlope”.

Vânau ilegal cu arme deținute fără drept și câini ogari

Anchetatorii au stabilit că, în perioada februarie 2025- martie 2026, cei patru bărbați ar fi vânat în mod repetat, fără să dețină permise de vânătoare, în zonele extravilane ale comunelor I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni.

„Din probatoriul administrat, a reieșit faptul că, în perioada februarie 2025 - martie 2026, bărbații, utilizând arme deținute în mod ilegal și câini ogari, antrenați pentru vânătoare, ar fi vânat, în mod repetat, fără a deține permis de vânătoare, în zona extravilană a comunelor I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni”, au transmis reprezentanții IPJ Dâmbovița.

În cadrul anchetei, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară la locuințele celor patru bărbați.

În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit și ridicat patru arme de vânătoare, peste 830 de bucăți de muniție, 20 de kilograme de alice de plumb și aproximativ 90 de kilograme de vânat.

De asemenea, au fost găsiți 10 câini ogari, trei autovehicule de teren și șase telefoane mobile. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

La data de 13 noiembrie, cei patru bărbați au fost prezentați magistraților, care au dispus măsurile preventive.

Față de doi dintre aceștia, în vârstă de 55 și 59 de ani, a fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile. În cazul celorlalți doi, de 32 și 53 de ani, magistrații au decis controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroului pentru Protecția Animalelor și Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.