Grindeanu cere verificarea infrastructurii CFR și a mecanicilor după accidentului în care o angajată CFR a murit

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut verificarea infrastructurii feroviare și a mecanicilor din toată țară în urma accidentului produs sâmbătă seara în Gara Galați. O femeie a murit, iar alte trei persoane sunt rănite.

Ministrul Sorin Grindeanu a anunțat că a solicitat verificarea deoarece este al doilea accident feroviar din ultima perioadă.

„În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. De altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor al Infrastructurii consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, a anunțat Sorin Grindeanu, pe Facebook.

O angajată CFR a murit în accidentul feroviar din Galați

O femeie de 53 de ani, rănită grav în accidentul feroviar din Gara Galați, a murit la Spitalul Județean de Urgență. Potrivit medicilor, victima a făcut cinci stopuri cardio-respiratorii. Era angajată CFR.

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean Galați, decesul s-a produs la 21.20, la Spitalul de Urgență din Galați. Femeia a murit după ce a făcut cinci stopuri cardio-respiratorii. Cazul va fi anchetat de Inspectoratul de Muncă, fiid vorba de un accident de muncă mortal.

„Urmare accidentului feroviar care s-a produs în această seară, în stația Galați, CFR Călători anunță cu regret că doamna conductor a trenului R 7576, a decedat la spital. Inițial a fost stabilizată pe peron și în drum spre spital de către serviciul Ambulanță ajuns la fața locului, dar un nou stop cardio respirator survenit la spital, i-a fost fatal”, a anunțat într-un comunicat de presă CFR.

Și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea angajatei CFR.

„În momente de grea încercare, niciun cuvânt nu poate alina pierderea persoanei dragi, suferința și durerea. În urma accidentului feroviar din Galați în care conductorul trenului R7576 și-a pierdut viața, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Ca ministru al Transporturilor, am decis o serie de măsuri menite să crească nivelul de siguranță al călătorilor, dar și al personalului CFR Călători. De asemenea, vreau ca standardele tehnice în sistemul feroviar să fie asigurate mereu la cei mai buni parametri pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete“, a postat ministrul pe Facebook.

Accidentul s-a produs sâmbătă seara în Gara orașului Galați. Din primele informații, o locomotivă a intrat în trenul de călători Galați-Mărășești.

„La manevra de cuplare cu trenul de călători, din caza vitezei mari, locomotiva s-a tamponat violent de trenul pe care trebuia să îl tracteze. Din ce văd în imagini, aproximez că locomotiva ar fi avut în jur de 30-35 de km la oră, ar fi trebuit să aibă sub 10 km/h“, a declarat directorul CFR, Traian Preoteasa. El a menționat că locomotiva era relativ nouă și nu ar fi trebuit să existe probleme. Un lider de sindicat, însă, a spus că mecanicul, unul experimentat, a constatat că îi crește viteza și nu putea face nimic.

Potrivit IPJ Galați, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău.

Victimele au fost transportate la Spitalul de Urgență Galați.

„Sunt patru persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, iar ulterior transportat la spital, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei. Femeia a răspuns manevrelor de resuscitare, stabilizată și transportată la spital. Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, a transmis Poliția Galați.