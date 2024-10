Generalul Alexandru Grumaz avertizează asupra riscurilor care ar exista pentru Republica Moldova și pentru România în următoarea perioadă. Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul arată că ocuparea Ucrainei de către Rusia ar pune într-o situație complicată România.

Rusia câștigă pe zi ce trece tot mai mult teren în Ucraina, iar frontul stă să cadă, în pofida eroismului apărătorilor ucraineni. Potrivit Reuters, ucrainenii vor evacua Kupiansk, un nord feroviar aflat pe râul Oskil, și oraşul Borova, aflat mai la sud, în apropierea oraşului Izium, un alt centru logistic important. Potrivit sursei citate, guvernatorul regional din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat deja la televiziunea națională ucraineană că evacuarea este obligatorie pentru toți cetățenii.

Situație tot mai grea pentru ucraineni

În același timp, la Kursk rușii au început să recupereze terenul pierdut, iar potrivit canalului Telegram DeepState, apropiat de armata ucraineană, ar fi recâștigat aproximativ un sfert din teritoriul cucerit inițial de trupele Kievului. Informațiile au fost confirmate la scurt timp și de către strategii Institutului pentru Studierea Războiului, care vorbesc și despre faptul că Ucraina se clatină serios. Și tot experții americani de Institutul pentru Studierea Războiului au avertizat că în cazul în care Ucraina ar fi înfrântă, rușii ar putea fi tentați să invadeze ulterior și Republica Moldova.

„Adevărul” a discutat despre riscurile pe care căderea Ucrainei le-ar presupune pentru Republica Moldova și România cu primul general român cu studii în SUA, inclusiv la Harvard, generalul (r) Alexandru Grumaz. Fin analist, el este în prezent președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate. Generalul Alexandru Grumaz este parțial de acord cu strategii Institutului pentru Studierea Războiului, însă consideră că statele baltice ar fi mai expuse decât Moldova, în cazul în care rușii ar învinge Ucraina.

„Un scenariu de amenințare pentru NATO, implicit pentru România, este că Rusia ar putea să ocupe rapid teritorii importante din țările baltice, în caz că va ocupa mai întâi Ucraina. Și teama cea mare ar fi că rușii ar ocupa atât de rapid aceste teritorii încât occidentul nu ar avea timp să reacționeze. Înfrângerea Ucrainei ar fi clar cel mai mare pericol pentru România și Republica Moldova. În schimb, nu cred că Republica Moldova va fi invadată. Mai degrabă, rușii vor căuta prin metodele cunoscute să pună mâna pe Moldova, fără a recurge la invadarea ei”, spune generalul.

Europenii trebuie să fie pregătiți pentru orice

Statele europene, inclusiv România, ar trebui să se pregătească intens pentru a putea să facă față Rusiei într-un război direct. Generalul Alexandru Grumaz atrage atenția și asupra faptului că fără SUA, statele europene ar fi vulnerabile în fața Rusiei.

„Este important ca Europa să se poată apăra singură, pentru a limita opțiunile militare ale Rusiei. Conform unor calcule făcute la Washington, Satele Unite nu pot trimite decât aproximativ un sfert din soldații și armele lor în Europa. Atenție! Acesta este un motiv mai mult decât serios pentru care Europa să investească masiv în abilitățile de conducere și eficacitate în luptă a armatelor sale. pentru a descuraja în mod eficient Moscova”, este semnalul de alarmă tras de generalul Grumaz.

Iar o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar putea duce, dacă nu la retragerea SUA din NATO, la o anumită dezangajare față de Alianță.

„Dacă va fi reales președinte în Statele Unite ale Americii, Donald Trump a sugerat că va limita drastic sprijinul militar pentru Europa, dar mai ales pentru Ucraina. Deci statele europene nu mai au timp, sunt obligate să se grăbească și să se pregătească pentru a-și pune la punct armatele și industria militară”, mai spune el.

Tactica rușilor în Republica Moldova

Pe de altă parte, în Republica Moldova, rușii vor folosi altă tactică, crede generalul. „Cât privește Moldova, acolo lupta politică este importantă. Cine va conduce Moldova din Parlament, va conduce viitorul acestei țări care e atât de importantă și pentru România. Deci, alegerile parlamentare din Moldova vor fi speciale, pentru că banii pe care îi investi FSB-ul în campania electorală de acolo vor fi foarte mulți. Rușii vor face tot posibilul pentru a-și pune oamenii în poziții-cheie în Parlament”, adaugă generalul Grumaz.

România ar avea de suferit în ambele variante, și dacă ar fi să cadă Ucraina, și dacă rușii ar pune mâna pe Republica Moldova. Iar o victorie a rușilor în Ucraina ar duce cel mai probabil la ocuparea acestei țări, ceea ce ar însemna că România ar ajunge să aibă graniță directă cu Federația Rusă. Nici dacă rușii s-ar limita să schimbe conducerea de la Kiev și să pună politicieni fideli Kremlinului nu ne-ar fi foarte bine. În acel caz, România s-ar învecina indirect cu Rusia, iar Ucraina ar putea fi folosită ca o armă împotriva vecinilor, așa cum s-a mai întâmplat.

„Dacă Ucraina cade, faptul că Rusia va fi vecinul nostru la Dunăre, este o mare vulnerabilitate. Noi va trebui oricum să ne luăm măsuri și pentru scenariul cel mai rău dintre scenariile posibile la ora actuală, să luăm în calcul că Ucraina va fi învinsă și ocupată. Nu avem voie să îi subestimăm pe ruși, nu ne mai putem permite acest lucru. A sosit momentul să facem ceva concret, să ne pregătim pentru a fi capabili să descurajăm orice eventual inamic”, este un alt semnal de alarmă tras de generalul Grumaz.

Astfel, la fel ca toate celelalte state membre NATO din Europa, România trebuie să investească serios în industria militară și în tehnologia militară.

„O mare problemă ține de faptul că deși noi, la ora actuală, avem un sistem de urmărire a forței navale în Marea Nagră care este foarte bine făcut la punct, acesta trebuie consolidat cu o putere de foc foarte mare, mult peste ceea ce avem noi în clipa de față. Și ne trebuie nave de luptă, nu mai merge ca și până acum”, încheie generalul Alexandru Grumaz.

Cine e generalul Grumaz

Generalul (r) Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică. Actualmente este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.