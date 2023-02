Fost ministru al Economiei, audiat la DNA în dosarul Romarm

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Orban, a fost chemat la DNA în calitate de martor, în dosarul în care se investighează achiziții frauduloase făcute de Romarm în timpul pandemiei de COVID.

Claudiu Năsui a condus Ministerul Economiei în perioada guvernării PNL-USR, instituție în subordinea căreia se află compania de stat Romarm.

Imediat după demararea anchetei DNA, Năsui spunea că a avut o relație foarte proastă cu directorul Romarm, însă schimbarea acestuia era dificilă din cauza salariilor compensatorii pe care trebuia să i le plătească statul.

„Lucurile pe care le-am descoperit cât eram ministrul Economiei, să ştiți că am depus plângeri la organele abilitate, în măsura în care am decoperit şi am avut şi dovezi să le dau mai departe. (..) Ţuţu a rămas, deşi era dinaintea mea pus de Virgil Popescu, graţie acestui contract care este unic. Aveam peste 70 de companii în subordine, niciuna nu avea contractul pe care îl avea domnul Ţuţu”, spunea reprezentantul USR la Prima News TV.

Acuzațiile DNA

Gabriel Țuțu, Victor Pițurcă și Alexandru Pițurcă sunt cercetați sub control judiciar pentru achiziții frauduloase în timpul pandemiei de COVID. Mai exact, spun procurorii, șeful Romarm, Gabriel Țuțu, ar fi coordonat o afacere prin care compania de stat ar fi fost prejudiciată cu peste 8 milioane de lei. Este vorba despre linii de producție a măștilor de protecție, Romarm fiind desemnată în timpul pandemiei să producă astfel de produse.

Concret, menționează DNA, șeful Romarm ar fi făcut demersuri pentru achiziția unor utilaje din China, printr-o firmă agreată, rolul lui Victor Pițurcă fiind de a asigura capitalul financiar necesar achiziției, prin firma fiului său. Ulterior, banii ar fi fost recuperați de la MApN, instituția la care urma să ajungă produsul final.

În același dosar sunt cercetate mai multe persoane, printre care oameni de afaceri.