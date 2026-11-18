Pompierii intervin miercuri pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa, Ilfov, pentru salvarea a două persoane surprinse în urma surpării unui mal de pământ, la nivelul unui canal tehnic.

La fața locului au fost mobilizați zeci de salvatori Foto: ISU

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, una dintre cele două persoane a fost identificată, iar salvatorii încearcă să o extragă. În paralel, pompierii acționează pentru stabilizarea malului de pământ și pentru căutarea celei de-a doua persoane.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.

Intervenția este în desfășurare.