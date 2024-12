Jurnalistul Dragoș Pătraru a relatat pe canalul său de Youtube despre amenințările cumplite pe care le-a primit în ultimele zile, însă nu este singura figură publică atacată pe rețelele sociale de extremiști.

Mai mulți jurnaliști, actori și persoane populare în spațiul on-line au fost țintele amenințărilor cu moartea după ce și-au exprimat opiniile.

Dragoș Pătraru a relatat pe canalul său de Youtube „Starea Natiei Oficial” că a primit numeroase amenințări cu moartea, în ultimele zile, în care a fost vizat atât el, cât și familia sa.

„Aș vrea să vă întreb: la voi cum mai sună amenințările cu moartea? Am primit un mesaj de la o doamnă Daniela Waldek, care m-a amenințat în mai multe locuri. Mi-a scris: Dacă pe tine te doare în... de tinerii țării și îi vrei în război, ca mamă de băiat, îți promit că dacă asta se întâmplă te omor cu mâna mea. După ce mai întâi îți ofer plăcerea dată de moartea unicului copil, omorându-ți progenitura sub ochii tăi. Și poți pleca oriunde în lumea asta, te voi găsi. Jigodie ordinară și manipulator de doi bani, care nu cunoaște cuvântul pace, în limbaju-i de guru ‘telectual. Și pentru că cei pe care îi iubești îi doresc unui om să moară împușcat, eu îți doresc ca Dumnezeu pe care îl renegi să facă dreptate și prima să crape fii-ta, eventual după ce ți-o f... bine drogații de la SENS. Să ne dea Dumnezeu la toți după gând, faptă și vorbă”, a relatat Dragoș Pătraru, pe canalul său de Youtube.com.

Jurnalistul a povestit că a mai fost amenințat cu moartea și de un bărbat din județul Maramureș, care se înarmase cu pistoale, cu cocktailuri Molotov pentru a-l ataca. Poliția a intervenit în acest caz, însă autorul amenințărilor a fost iertat de Dragoș Pătraru.

„Amenințarea venită de la Maramureș, când ăla trebuia să meargă la închisoare (i-au confiscat armele, cu cocktailurile Molotov pe care le pregătise pentru noi) a fost ultima iertare pe care am făcut-o, pentru că oamenii ăștia trebuie să înțeleagă ce consecințe au cuvintele lor. Pe ăla l-am iertat pentru că avocata mi-a trimis o scrisoare din partea lui, despre cei trei copii ai săi și cu nevastă-sa care rămâne singură, că el e șofer de tir. Și nu doar că l-am iertat. Am plătit și 3.800 lei statului, cheltuieli de judecată, că am renunțat la judecată, deși în opinia mea, statul trebuia să îl condamne pentru deținere ilegală de arme, de gloanțe de foc, de cocktailuri Molotov. Ideea este că nu mai putem trece peste astfel de lucruri”, a transmis jurnalistul.

Plângeri penale pentru fiecare amenințare

Acesta a precizat că toate amenințările pe care le va mai primi de acum înainte se transformă în plângeri.

„Și în cazul în care justiția nu va fi făcută de legionari care fac salutul nazist din ianuarie încolo în România și multe alte nenorociri, o să văd care este concluzia în Justiție”, a spus autorul emisiunii Starea Nației.

De asemenea, el a atras atenția asupra numeroaselor conturi false care au apărut în numele lui și al emisiunii Starea Nației, pe rețelele sociale.

„Așa lucrează mizeriile planetei, reprezentate de acești ultranaționaliști, așa-ziși suveraniști, mulți dintre ei la butoane, nu mă refer la cei care i-au votat. Niște viermi penibili, niște urdori. Noi nu vom renunța. Vorbeam cu foarte mulți oameni care spun: eu mă car. Și unde să te duci? Să te duci să ce? Oriunde te-ai duce în lumea asta, va fi în viitorul apropiat la fel ca aici sau mai nasol. Ai putea spune că acolo sunt totuși instituții. Păi sunt până nu o să mai fie și în alte părți, pentru că valul acesta de nemernici și de criminali este atât de mare și a cuprins întreaga lume, încât nicăieri nu mai poți fi în siguranță. Așa că nu văd de ce am pleca”, a explicat Dragoș Pătraru.

Cristian Tabără, victima extremiștilor

Și alți jurnaliști s-au plâns că au fost ținta amenințărilor lansate de extremiști. Acesta spune, într-o postare pe Facebook că a fost certat de către adepții lui Călin Georgescu, însă mesajele unora dintre ei au fost extrem de violente.

„V-am impus eu să intrați pe contul meu de Facebook? V-am obligat eu să îmi citiți opiniile, pe care am dreptul să le exprim? V-am constrâns eu să le urmați? V-am determinat eu să le combateți în comentarii? Nu am făcut nimic din toate acestea. Dimpotrivă! Vă respect dreptul de a nu fi de acord cu mine. Nu vă șterg postările și nu îi blochez decât pe aceia care îi jignesc pe ceilalți participanți la dialog. De fapt, voi, cei din Legiunea "Arhanghelului" Călin, năvăliți peste mine, intrați în contul meu, vreți să mă dați afară din spațiul meu, mă amenințați uneori și mă ponegriți în diverse feluri. Dar tot eu sunt acela care ar trebui să vă lase pe voi în pace. Voi, legionarii lui Călin, vreți să îmi dictați cum să gândesc, ca să nu fiți voi deranjați și puși în încurcătură de alte idei decât cele care vă convin. Vă spun, însă, că EU NU MAI MAI VREAU ÎNCĂ O DICTATURĂ!”, a scris jurnalistul Cristi Tabără, pe pagina sa de Facebook.

Jurnalist intimidat de „Tracia unită”

Șefii unei organizații care îl susțin pe Călin Georgescu, Tracia Unită, au amenințat în cadrul unei convorbiri cu un jurnalist că toate sistemele din România „o să fie desființate” și că au strâns informații exacte despre oamenii care îi deranjează.

Jurnalistul SNOOP, Victor Ilie, a relatat că a fost și el ținta unor amenințări, într-un dialog cu Bruno Mihăilescu, unul dintre liderii organizației „Tracia Unită”, susținători ai candidatului independent Călin Georgescu.

„Sunteți documentați toți, tu nu înțelegi că avem tot despre voi? Tot! Tot, și unde te duci, și ce faci, și ce mănânci, tot. Știm tot. Și de unde vă vin banii, și unde vă duceți”, i-a spus Bruno Mihăilescu ziaristului, vizate fiind mai multe persoane, nu doar presa.

„Sunt o brigadă de jurnaliști puși de niște securiști care sunt pe ultima sută de metri, pentru că o să fie desființate toate sistemele din România, inclusiv toți jurnaliștii care au mințit poporul român, cu toate televiziunile și radiourile”, au mai spus șefii organizației.

„Cred că nu știi în ce te bagi, fii atent ce zic. Eu zic să te oprești acum, cât mai ai ocazia”, sunt o parte din cuvintele spuse de lider.

Liderul Tracia Unită i-a mai spus jurnalistului: „Păi în ce te bagi tu, cine te pune să faci chestiile astea, nu, ești săgeată, tu nu știi în ce te bagi, tu nu știi în ce intri acum, că te iei de noi”.