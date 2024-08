De teama protestelor, proprietarul unei frizerii din Londra a șters drapelul României și inscripția „Frizerie românească” VIDEO

Protestele din Anglia iau amploare și duc la temeri în rândul comunității de români din Regatul Unit. Proprietarul unei frizerii a șters drapelul României și inscripția „Frizerie românească”.

Proprietarul frizeriei românești de pe High Street North, East Ham (Estul Londrei), a fost filmat în timp ce era urcat pe o scară și ștergea în grabă drapelul României și scrisul „Frizerie românească” de pe geamul salonului sau.

„Românul, care până zilele trecute era cunoscut drept unul dintre cei mai mândri și mai patrioți din East Ham, a ajuns acum la concluzia că e mai bine să-și ascundă originile decât să riște să i se spargă geamul și să-i fie distrus totul în interior. Până la urmă, omul a investit niște bani în afacerea lui, iar dacă acesta îi va fi distrusă nu îl va ajută nimeni să își recupereze paguba”, potrivit Anuntul UK, scrie stiridiaspora.

Româncă: Vecinii au vrut să-mi dea foc la casă!

Totodată, o tânără româncă din Marea Britanie, a povestit pe Tik Tok despre clipele de groază prin care trece, după ce vecinii au amenințat-o că îi dau foc la casă.

„Dacă tot se vorbește despre imigranți, am zis să fac acest clip să vă povestesc ce mi s-a întâmplat azi noapte, la ora 3:00 dormeam liniștită când deodată am început să aud voci și nu știam ce se întâmplă. Fereastra mea era deschisă și vecinii mei, casă în casă cu mine avea o discuție destul de aprinsă. (…) Am scos capul pe geam să văd ce se întâmplă, iar unul dintre ei a spus destul de clar – vezi fereastra aia deschisă? – arătând spre geamul casei mele. Acolo vom pune o dronă ca să-i dăm foc la casă, pentru că este imigrantă în Anglia”, a povestit femeia.

Românca a depus o plângere la poliție.

Protestele din Marea Britanie au izbucnit săptămâna trecută după ce trei fetițe în vârstă de șase, șapte și, respectiv, 9 ani au fost ucise în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc în timpul unor cursuri de dans din orașul Sowthport.



The Guardian a scris că ucigașul înarmat cu un cuțit a înjunghiat mai mulți copii la un atelier dedicat celor mici. Mamele care au venit să își ia copiii la sfârșitul atelierului au dat peste un tablou rupt parcă dintr-un „film de groază”. Copiii răniți au fost transportați în afara clădirii de serviciile de urgență. Un număr estimat de 25 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani participau la atelier.

Criminalul, un bărbat cu origini în Rwanda

AFP scrie că după atac numeroase zvonuri privind naţionalitatea agresorului, momentul sosirii sale în Marea Britanie sau religia sa au apărut pe reţelele de socializare, iar potrivit BBC, familia suspectului este originară din Rwanda.

Este vorba despre un tânăr în vârstă de 17 ani din Banks, Lancashire, au anunțat au anunțat autoritățile britanice. Acum, adolescentul este acuzat de comiterea a trei crime şi 10 tentative de omor, mai informează AFP, care citează Serviciul de urmărire penală al Coroanei.