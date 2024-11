„Getotac”, comandantul care conduce 100 de români în prima linie a războiului din Ucraina, avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că un nou război mondial e aproape și va fi aproape imposibil de oprit.

Un român a strâns circa 100 de conaționali în jurul său și a format astfel plutonul „Getica”, aflat în primele rânduri pe teatrul de luptă, indiferent dacă acțiunile se poartă în Ucraina sau în Rusia. Evident, numele său rămâne secret, dintr-un motiv cât se poate de simplu, pentru a preveni identificarea de către serviciile de spionaj ruseşti. Și-a ales însă un indicativ cu care a devenit cunoscut în rândul luptătorilor români și ucraineni: Getotac. Curând se vor împlini doi ani de când luptă împotriva rușilor și este convins că finalul nu e încă aproape, deși vede luminița de la capătul tunelului.

„Am venit în Ucraina încă din ianuarie 2023. Azi-mâine am doi ani. Aveam o anumită pregătire, simțeam că sunt în stare tare, în primul rând, că dacă nu m-aș fi pornit și, în al doilea rând, motivele îmi erau foarte clare. Deci am venit aici ca să protejez populația civilă, ca să contribui la apărarea Ucrainei în fata unei invazii ilegale, care rămâne o invazie legală pornită de Rusia, oricare ar fi povestea propagandei. Și, în al doilea rând, ca să contribui oarecum, atât cât pot, la încetinirea, măcar dacă nu oprirea, rușilor în fața Europei”, e motivația sa.

Nu a fost militar de meserie, însă, spune el, are o pregătire specială care i-a permis să meargă la război. Și încă în primele rânduri, acolo unde lupta este pe viață și moarte, iar o fracțiune de secundă poate face diferența.

„Am un anumit specific, dar nu are să face cu forțele armate. Am avut o anumită colaborare de-a lungul vieții cu un serviciu de informații din Europa și cam asta e singura... Am avut cursuri tactice, sunt instructor de arme, de poligon. Mă rog, din experiența din informațiile mele știam oarecum că Rusia o să încerce ceva și pot să spun că mă pregăteam cam din 2019 pentru asta, în plan privat, făcând cursuri și alte tipuri de lucruri”, mai spune el.

„Sindicatul” românilor din Ucraina

Lui i s-au alăturat în mai puțin de doi ani circa 100 de cetățeni români și moldoveni, oameni care luptă pentru a-i opri pe ruși. Așa a luat parte plutonul Getica, cunoscut și ca Romanian Battlegroup „Getica".

„Preferăm să nu dăm niciodată o cifră exactă, avem motivele noastre care țin de securitatea operațională, dar așa că la un efectiv de pluton. Deci nu suntem foarte, foarte mulți, nici pe departe nu avem efectivele care le dă Federația Rusă despre noi. Federația Rusă vorbește de mii de români aici, de sute de morți. Suntem un efectiv de pluton, s-ar putea să mai fie români prin Ucraina, de mulți nici nu știm. Dar eu nu cred că depășim 100 de români în momentul ăsta care au arma mână în în Ucraina. Morți pot să spun că avem unul singur, Rudolf Wittmann, un adevărat erou. Deci oricum am lua-o, suntem foarte, foarte departe de cifrele propagandei Federației Ruse”, e opinia sa.

„Getotac” a dezvăluit că în tot acest timp a avut nenumărate cereri din partea unor cetățeni români și moldoveni care au vrut să i se alăture. Condițiile pe care le-a impus au făcut însă ca doar unul din 10 aspiranți să fie admis.

„Getica e ceva ce seamănă mai mult cu un sindicat al românilor care luptă în Ucraina. Am vrut să unificăm cumva românii, ca să ne reprezentăm mai bine, să comunicăm. Și am început să-i adunăm noi pe cei care luptau deja aici și să recrutăm și din țară pe cei care vor să ni se alăture, ca să nu nimerească prin nu știu ce alte unități unde nu se pot înțelege cu ucranienii și pot să fie băgați în tot felul de operațiuni în care, mă rog, nici măcar nu ar înțelege unde sunt. Și atunci am avut proiectul ăsta ca să adunăm cumva românii sub un singur grup, dar în principiu suntem tot soldați în Forțele Armatele Ucrainene, avem livrete, deci suntem simbolic uniți sub numele Getica. În schimb, da, mai sunt români care nu sunt în Gettica, ori din motive personale, pentru că s-au tașat de unitățile unde sunt, ori pentru că efectiv n-au putut să vină la recrutare, sau au avut alte canale de intrare în Forțele Armatele Ucraine. Dar eu cred că avem un 80% dintre românii care se află în Ucraina”, explică el.

Românii care li s-au alăturat ucrainenilor sunt plătiți de statul ucrainean și au garantate aceleași salarii ca și ucrainenii. Însă și responsabilitățiile sunt enorme.

„În primul rând, contractul nostru o stipulează la clauza numărul 1, că avem exact aceleași drepturi și obligații ca și soldații ucranieni. Deci suntem soldați ucranieni atâta doar că avem altă naționalitate. Există niște încadrări, bineînțeles, pe criterii de grad, pe criterii de funcție, pe criterii de orice altceva. Salariul normal, când nu ești implicat în operațiune de luptă, este undeva până la 1.500 de euro. Și în zona de combat, pentru fiecare zi de combat, ai un spor, care poate să te ducă la o sumă maximă de 3.000 de euro câștigați pe lor. Asta ar însemna să stai 20, 20 și ceva de zile, efectiv, pe front, în continu. Deci fără weekend-uri sau mă rog. Și nu se ajunge la cifra aia niciodată. Deci salariul este un salariu normal, între 1.500 și 3.000 de euro. Eu câștigam mai bine în țară, luam undeva de vreo 4 ori mai mult decât iau aici, așa că nu am venit pentru bani”, susține Getotac.

Condiția fără de care nimeni nu e primit în Getica

El a vorbit și despre criteriile pe baza cărora sunt primiți sau nu românii care vor în continuare să li se alăture.

„Noi, în principiu, vrem să știm clar de ce vrea să vină omul la război, înainte de orice. Pentru că pentru bani nu merită. Ca să vii sămori legal, cum se zice, un termen oribil folosit de propagandă, nu acceptăm oameni de genul ăsta. Nu acceptăm ideologii naziste, comuniste, extreme, de orice fel. Și asta e ca și concept. Și, ca și criterii efective de individuale, insistăm foarte mult pe condiție fizică, pentru că e ceva care vedem la tot pasul. Vedem oameni care nu pot să ajungă mai departe de punctul B în misiune, când tot trebuie să mergi la punctul D. Și insistăm foarte mult pe condiția fizică, pentru că e viața omului în joc. Și nu vreau să aduc pe nimeni aici ca să îi pun în pericol viața pentru nimic. Deci, condiția fizică e una. Experiența militară este de apreciat, recomandăm să aibă experiența militară. Și atunci, condiția fizică și să știi exact de ce vrei să vii la război și să fii convins că Federația Rusă a invadat ilegal Ucraina și că rușii trebuie opriți, astea sunt condițiile care le impunem, mai mult sau mai puțin”, mai spune el.

În continuare, numărul celor care vor să vină să i se alăture este mare. Totuși, el are un sfat pentru cei care și-ar dori să lupre în Ucraina.

„Sunt mulți care ne caută, puțini însă ajung cu noi. S-ar putea să fie și de 1 la 10, dar ne scrie lumea în continuu, sigur. Și ne scriu unii oameni ca să ne spună că sunt alături de noi, chiar dacă nu pot să vină în Ucraina. Majoritatea românilor sunt cu noi și sunt împotriva federației criminale și atunci asta ne face să ne simțim mai bine. Pe de altă parte, mesajul meu pentru români ar fi următorul: nu veniți neapărat la noi, mergeți și mai bine ca rezerviști voluntari la Armata Română. Ne bucură foarte mult faptul că oamenii se alătură Armatei Române, pentru că s-ar putea să vină vremuri grele și, din păcate, asta este singura soluție. Românii trebuie să fie patrioți și să refacem spiritul ăsta de sacrificiu, care cred eu că lipsește națiunii române din ce în ce mai mult”, adaugă el.

Și cei care nu pot lupta din diverse motive ar putea fi de ajutor Ucrainei, dar mai ales României. Pe această cale, el îi roagă pe români să combată propaganda rusească, dar atrage atenția și asupra unui alt aspect.

Cei care nu vor să țină o armă în mână sau nu sunt „capabili, efectiv, din punct de vedere fizic sau moral, sau psihic sau orice, poate religios, să combată propaganda, să încerce să vorbească cu apropiații, să comenteze pe rețele sociale, să combată pe cât pot de mult propaganda asta, care ne face foarte, foarte mult rău și este foarte eficientă. Este, de fapt, eu cred, principala armă pe care o are Federația Rusă în momentul ăsta ca eficiență. Și aș mai spune ceva la care sper că oamenii vor fi atenți. Să combată propaganda rusească nu propagandă ucraineană sau mai știu eu ce. Am văzut că unii vorbeau de băbuțe ucrainece care doborau drone cu borcanul de murături sau cu alte aberații. Nu, nu așa trebuie făcut. Noi trebuie nu să facem propgandă, ci să venim cu fapte reale, combătând fake news-ul cu fapte validate și știri validate. Pentru că riscăm ca opinia publică încet, încet să se îndepărteze, pentru că oamenii nu sunt proști”, avertizează Getica.

A luptat în Bahmut și Belgorod

Getotac și ceilalți români au luptat inclusiv la Bahmut și au fost printre ultimii care au părăsit reduta cucerită anul trecut de ruși. Spune că marea problemă a fost că rușii erau mult mai numeroși, iar la nivelul comandanților ucraineni s-au făcut unele erori.

„Eu am prins pierderea Bahmutului acolo, am prins ultimele clădiri. Aveam baza alături de Bahmut și mergeam în misiune acolo. Bahmutul s-a pierdut și din cauza lipsei de ajutor extern. Pentru că nu mai puteam să facem contrabaterie, deci nu mai puteam să combatem arma principală pe care o avea Wagner și o aveau trupele rusești din zona, artileria. Aveam muniție, dar aveam foarte puțină de artilerie. În al doilea rând, am asistat la un tăvălug, efectiv, de trupe rusești care nu a mai putut fi oprit. Au concentrat foarte multe trupe în zonă, exact cum fac acum în Pokrovsk, și erau absolut imposibil, cred eu, de combătut. Au fost, probabil, și ceva... mă rog, niște ezitări în mobilizarea ucraineană. Au fost foarte mulți factori care au dus la pierderea Bahmutului, dar, până la urmă, în Bahmut au murit foarte mulți soldați ruși. Bahmutul a distrus Wagnerul, l-a epuizat și l-a distrus, până la urmă, n-a fost niciun obiectiv strategic și și-a făcut datoria. A fost un punct în care trebuia să moară cât mai mulți inimici și trupele ucrainene au ieșit orecum ok din zona aia. Obiectivul a fost să-i încetinească pe ruși cu orice preț”, subliniază Getotac.

Faptele românilor nu au rămas fără ecou. Inclusiv pe pagina de internet a GUR, serviciile de informații militare ucrainene, a apărut un articol laudativ la adresa Getica.

„Și acum, recent, foarte recent, mă rog, a apărut un articol pe pagina GUR în care laudă Legiunea Internațională, din care facem parte, bineînțeles, plus alte unități din Directoratul de Informație Militară al Ucrainei, pentru eliberarea a peste 400 de hectare de teritoriu aflat la nord de Harkov. Cred că asta a fost cea mai de succes campanie pentru noi, nu am avut nicio pierdere și a ieșit totul bine”, spune el.

„La Belgorod eram la forțele teritoriale atunci. Și da, am avut o incursiune de cercetare în teritoriul rus. Ne-am atins obiectivul și apoi am avut un asalt frontal pe granița rusă unde nu a ieșit foarte bine. Totuși, prin toate campaniile astea, în primul rând am încercat să testăm rezistența apărării rusești pe graniță. Știam foarte bine încă de atunci, de anul trecut, că trupele ruse nu sunt foarte concentrate și nu au eficiență foarte bună pe apărarea graniței. Aceste date au adus o mulțime de informații, fost o colecție de date prin campaniile astea până la urmă. S-a văzut că la a treia campanie de atac pe teritoriul rusesc, care a fost la Kursk, s-a reușit o incursiune majoră și s-a luat teritoriu”, dezvăluie el.

Luptă fără să-și urască inamicii

Deși Getica luptă pe viață și pe moarte cu trupele ruse, iar fiecare clipă poate să le aducă sfârșitul, Getotac spune că nici el și nici camarazii săi nu sunt animați de ură și nu îi urăsc pe ruși, fie că sunt civili sau soldați.

„Nici vorbă de ură. Nu, nici soldații ruși nu-i urăsc. Nu, iar eu cred că nimeni din Getica nu-i urăște pe soldații ruși, pentru că sunt soldați ca și noi, adică, până la urmă, au ordine și probabil că n-au forța necesară ca să răstoarne guvernul ăsta criminal de la Moscova. Eu nu cred că Putin are o susținere reală mai mare de un 10-20% în rândul populației în momentul ăsta, să fim sinceri. Există la ei și un sistem de opresiune extraordinar de bine pus la punct, pentru că Putin și-a făcut temele în așa 20 de ani sau de când a ajuns la conducere. Dar populația nu-i fericită în momentul ăsta în Rusia și oricine zice altceva, cred că minte sau este dezinformat”, explică românul.

În timpul luptelor, Getica a întâlnit prizonieri ruși, iar uneori a întâlnit dezertori din tabăra inaimică. Niciodată nu i-a maltratat, spune Getotac.

„Am avut contact cu prizonieri doar în Bahmut, sincer. Nu i-am luat noi, deci au fost prizonieri de la unitățile adiacente. Da, am avut tot felul de povești, logic, ei îți spun orice vrei tu să auzi ca să le dai o țigară, ca să îți câștige cumva bunăvoința, ei se tem. I-am învățat să cânte imnul României, pe unii dintre ei. Adică, până la urmă, prizonierul e un om pe care l-ai prins și îi spune orice ca să nu-l omori”, mai arată el.

Rusia a fost încetinită

În opinia sa, Rusia a fost deja încetinită, chiar oprită în Ucraina și expune argumentele sale. În acest moment, singurul argument al rușilor ar fi arsenalul lor nuclear.

„Hai să fim sinceri. Eu cred că în momentul ăsta sunt opriți. Adică ne uităm la o Rusie care stă prost din punct de vedere economic și nu mai poate să o ascundă. Și vedem o Rusie care e atacată în propriul teritoriu, care a pierdut deja parte din teritoriul lor recunoscut de Organizația Națională Unite, deci nu teritoriul controlat, teritoriul lor legitim, că noi le recunoaștem teritoriul, nu facem ca ei. Și trebuie să împrumute arme de la iranieni, trebuie să împrumute arme și soldați de la nord-coreeni. Deci eu cred că în punctul ăsta o Rusie e cam oprită. Nu prea văd să mai să facă ceva în afară de faimosul buton, care încearcă să șantajeze în continuu, mă refer la butonul nuclear. Dar asta nu cred că se poate întâmpla așa ușor. Dar Rusia nu mai e nici măcar un 10% ,aș zice eu, din capacitatea inițială de atac care o avea. Dar dacă Rusia nu e oprită, e cel puțin încetinită”, mai spune el.

În opinia sa, Ucraina, prin rezistența sa, a câștigat timpul necesar ca Europa să se poată înarma ca să descurajeze un posibil atac al rușilor.

Vestea proastă pe care o dă român ul este că indiferent ce se va întâmpla pe frontul din Ucraina, riscul unui război uriaș e real. În curând, spune el, va trebui să ducem un război mondial cu Rusia și aliații săi. Focarul nu va fi însă, crede Getotac, războiul din Ucraina.

„Eu sunt pesimist, nu cred că se va rezolva problema ucraineană. Eu cred că mergem la război uriaș, un război mondial, în foarte scurt timp. Adică, în termen scurt, mai repede decât mediu. Dar nu din cauză că problema ucraineană va duce la un alt război mondial. Din păcate, vedem multe alte focare care sunt poate să începe nebunia asta. Eu cred că lumea stă pe un butoi de pulbere și, până la urmă, va trebui să reglăm situația la nivel mondial. Din păcate, ok, nu cred că își dorește nimeni o nebunie de genul ăsta. Dar tot ce pot să spun e că, contrar tuturor zvonurilor propagandei și a dezinformării care se aude, Ucraina, cel puțin de la nivelul la care văd eu problema, nu este pregătită să dea teritoriu. Nu cred că o să se facă negocieri de pace nefavorabile, în sensul de a preda teritoriu ucrainean”, subliniază el.

În schimb, ar fi posibil ca Ucrainei să i se închidă ușa NATO în nas, inclusiv pe termen mediu și lung, ceea ce reprezintă o eroare.

„Oricum, oricât de greu le-ar fi, ucrainenii vor lupta la nivel de insurgență, exact așa cum a fost în Irak și Afganistan, iar războiul tot nu o să se termine. Pentru că poporul ucrainan e foarte rezilient și foarte, foarte, foarte luptător. Inclusiv femeile aici. Nu cred că se vor preda, dar nici Rusia nu cred că se va lăsa, din păcate”, anticipează Getotac.

Taiwanul și Orientul Mijlociu ar putea aprinde scânteile de neoprit ce ar duce la un nou război mondial, crede el. „Nu cred că chinezii vor merge la un război mondial ca să-i ajute pe ruși. În schimb, cred că China ar putea găsi un moment favorabil în toată nebunia și să profite de toată penuria asta de armanent și să găsească un moment favorabil ca să atace Taiwanul. Am văzut că și în disputa Israel - Iran stăm pe un butoi de pulberi. Deocamdată numai s-au zgâriat, dar să vedem ce o să se întâmple când încep să-și dea pumni. Și vedem acum Coreea de Nord și Coreea de Sud, care au început să se tatoneze peste graniță. Nu cred că e cea mai optimistă imagine în momentul ăsta, din contră, imaginea geopolitică de asamblu e sumbră. Nu mă aștept la nimic bun, din păcate. Dacă mă așteptam la ceva bun, eram acasă deja”, conchide Getotac.