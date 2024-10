Cum se apără polițiștii acuzați că au folosit baraje umane în calea „nepotului lui Dracula”: „Nu aş insista foarte mult”

Şefii Poliţiei Sibiu se apără după acuzaţiile venite din partea şoferilor, care spun că maşinile lor au fost distruse din cauza operaţiunii poliţiei.

Mai mulți șoferi au acuzat Poliţia Română că i-a folosit drept scuturi umane, în încercarea de a prinde, pe o şosea din Sibiu, un elveţian de 19 ani care furase o maşină şi, drogat, gonea nebuneşte pe străzi. Ei au spus că decizia poliţiştilor de a-i opri pe drum pentru a bloca accesul tânărului elveţian, în condiţiile în care aveau şi dispozitive spike, le-a pus viaţa în pericol.

Oamenii legii se apără de acuzații. "Sub nicio formă şi nicio împrejurare, nu s-au folosit, după cum se vehiculează în spaţiul public, alte autovehicule, alţi participanţi la trafic, ca scuturi, pentru a genera oprirea în trafic a autorilor unor infracţiuni. Percepţia participanţilor la trafic poate a fost influenţată de evenimentul care era în derulare. Nu aş insista foarte mult, dacă îmi permiteţi, pe ceea ce se vede pe imagini", potrivit comisar șef Bogdan Maxim, șeful Serviciului Rutier Sibiu, scrie antena3.ro.

6 maşini civile au fost grav avariate, printre care şi cea furată. Şi două autoturisme ale poliţiştilor. Şoferii păgubiţi trebuie să-l caute acum pe tânărul care se consideră stră-strănepot al lui Dracula, pentru despăgubiri.

Andrei Ghica, unul dintre șoferii implicați în eveniment, a povestit întreaga aventură pe reţelele de socializare, alături de o fotografie cu maşina sa, care a fost lovită din plin de şoferul fugar.

„Am fost folosiţi drept SCUTURI UMANE de către Poliţia Română”

„Pe scurt: Da. Aceasta este maşina mea şi da, suntem vii, şi eu şi soţia mea. Am fost folosiţi drept SCUTURI UMANE de către Poliţia Romană! Pare scenariu de film, dar citeşte povestea mai jos ca să afli cum poţi muri oricând, pe şoselele din România, ca urmare a unei decizii greşite a unui agent de poliție.

„Povestea pe lung. Ieri, duminică, 20.10.2024, în drum spre Sibiu, în localitatea Şelimbăr, un echipaj de poliţie ne-a făcut semn să oprim pe loc, noi şi ceilalţi participanţi la trafic, astfel blocând ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu. În felul acesta şoseaua era blocată şi nu se mai putea înainta. Cu toţii am rămas în maşini, nedumeriţi, fără nicio explicaţie din partea agenţilor de poliţie prezenţi la faţa locului. Unul dintre agenţi a trecut pe lângă maşinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mână despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike - un dispozitiv cu ţepi menit să oprească forţat un autovehicul în deplasare. N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviţi din spate, din plin, de maşina despre care am aflat mai apoi că era furată şi condusă de o persoană de cetăţenie elveţiană, fără permis, aflată sub influenţa drogurilor şi care era urmărită de către o maşină de poliţie. În urma impactului am fost aruncaţi, cu tot cu maşina noastră, aproximativ 15 metri în fata”, a scris Andrei Ghica pe contul său de Facebook.