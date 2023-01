Cum au fost șterse urmele tragicului accident de la mina Jilț. Muncitorii erau transportați cu mașini în care se aflau butelii de gaz | Raportul ITM Gorj

Mașinile cu care societatea transportă minerii la locurile de muncă sunt vechi de peste 40 de ani. Inspectorii de Muncă de la ITM Gorj au ajuns la mina Jilț chiar pe 17 ianuarie, în ziua accidentului.

În urma controlului făcut de inspectorii de muncă la mina Jilț, după accidentul din 17 ianuarie, când trei oameni au murit și alte 13 au fost rănite, s-au descoperit o serie întreagă de nereguli care au condus la tragedie.

Potrivit raportului Inspecției Muncii, societatea minieră a fost controlată de 160 de ori și a fost amendată de nenumărate ori pentru că transportul muncitorilor se făcea cu mijloace neautorizate.

Deși a fost interzis definitiv, transportul muncitorilor cu mașini neconforme a continuat.

Una dintre cele mai grave nereguli găsite după accident a fost că urmele evenimentului au fost șterse.

„Imediat după producerea evenimentului, deoarece perimetrul în care s-a produs evenimentul nu a fost asigurat pentru stabilirea dinamicii accidentului și starea de fapt a fost modificată, alterându-se urmele lăsate de autoutilitară, S.C. CEO OLTENIA S.A. a fost sancționată prin proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat de ITM Gorj, sub supravegherea și îndrumarea Inspecției Muncii”, se arată în raportul întocmit de Inspecția Muncii după accidentul de la Jilț.

Încă o neregulă se referă la faptul că mijlocul de transport în care se aflau muncitorii transporta, pe lângă scule și utilaje, butelii cu gaz. „În autoutilitara implicată în eveniment, au fost identificați patru recipienți cu gaze tehnice, o electropompă hidraulică, un palan, precum și alte scule”, se mai arată în raport.

Mai mult decât atât, șoferul era angajat la altă firmă, el urmând a fi audiat de către comisia de cercetare, după ce se va externa din spital, privind obligațiile acestuia în cadrul clauzelor referitoare la contractul de prestări servicii transport.

Mijloace de transport vechi de 40 de ani

Mașinile cu care societatea transportă minerii la locurile de muncă sunt vechi de peste 40 de ani.

Inspectorii de muncă au interzis transportul în toate carierele CE Oltenia, până la remedierea lucrurilor, și au dat o amendă de 7.000 de lei.

Potrivit raportului, între 2016 și 2022 s-au făcut nu mai puțin de 158 de controale, în urma cărora inspectorii au stabilit 210 măsuri și au dat amenzi de 436.000 de lei.

„Una dintre măsurile cu caracter permanent și obligatoriu, dispusă de inspectorii de muncă încă din anul 2018, se referă la modalitatea de transportare a lucrătorilor către locurile de desfășurare a activității, și anume: angajatorul va asigura mijloacele de transport omologate și autorizate pentru transportul lucrătorilor”, potrivit raportului ITM.

Ministrul Virgil Popescu și Marius Budăi au prezentat în ședința de guvern de astăzi cauzele producerii accidentului de la Cariera Jilț.

Explicațiile celor doi miniștri au venit în urma solicitării premierului de întreprinde demersurile de control și verificare a a cauzelor producerii accidentului și a condițiilor de muncă.

Virgil Popescu susține că principala cauză este folosirea unei mașini de transport marfă pentru transport persoane, dar și drumul greu de practicat pentru un autovehicul de acest tip.

„Principală cauză a fost că cele două echipe, care s-au deplasat de la lucrările de reparație la sediul carierei, au fost îmbarcate într-un mijloc de transport marfă, mijloc care nu putea transporta persoanele împreună cu echipamentele. Acesta s-a răsturnat într-o pantă, pe un drum destul de greu, chiar foarte greu de practicat de acea mașină, în acea perioadă, și trei persoane au decedat. Principala cauză fiind întocmai folosirea unui autovehicul de transport marfă pentru transportul persoanelor, practic fără absolut nicio protecție pentru persoanele respective”, susține acesta.

„M-am deplasat la carieră, la Târgu-Jiu. Prima măsură a fost schimbarea directorului sucursale miniere, adică cel care răspunde de toate sucursalele miniere, de toate exploatările miniere din Complexul Energetic Oltenia, a directorului unității miniere Jilț, precum și a șefului carierei Jilț Sud. Corpul de control a venit imediat la Complex Energetic Oltenia, a încheiat raportul raportul preliminar, ca principala cauză pe care v-am spus-o mai devreme, este stipulată în raportul preliminar al corpului de control. În urma concluziilor preliminare, în data de 23 ianuarie, practic am cerut schimbarea din funcție a ultimilor doi membri ai directoratului CEO Oltenia, al directorului general. Acest lucru s-a produs prin eliberarea acestora din funcție”, a adăugat acesta.

Ministrul Energiei susține că au fost găsite deficiențe în cadrul activității CEO Oltenia, precizând ca vechimea și gradul de uzură al autovehiculelor nu pot asigură, fără îmbunătățiri, funcționarea corectă a carierelor miniere. Popescu a afirmat că a dispus extinderea contractului pentru toate achizițiile de la Complexul Energetic Oltenia, în paralel cu verificarea programelor de investiții.

„Drumurile, vorbim de drumurile care nu se modifică, acolo unde sunt benzile staționare, ar trebui făcute în mod profesionist. Ar trebui să fie pietruite, nu spălate de ploi și să fie practic impracticabile. Trebuie văzut de ce aceste drumuri nu au fost sau ce costuri s-au făcut în investiții pe aceste drumuri. Este clar că accidentul s-a produs în acea zonă în care drumurile trebuiau să reziste”, a precizat ministrul Virgil Popescu.

Budăi: Au apărut niște modificări

Ministrul Muncii susține că în urma verificărilor de la cariera Jilț s-a constatat că au apărut mai multe modificări la locul accidentului, în contextul în care perimetrul nu a fost asigurat corespunzător.

„Ceea ce noi am constatat în primă fază a fost că imediat după producerea evenimentului este că perimetrul nu a fost asigurat și au apărut niște modificări. Am considerat că s-au alterat urmele lăsate de autoutilitară. Ce a părut frapant pentru noi este că imediat după acest eveniment, în data de 23, când a fost acea grevă spontană, imediat ne-am deplasat la fața locului și am atașat și poze la raportul preliminar. Practic, mașini cu cauciucuri deteriorate și tot în condiții care nu erau tocmai propice acestui transport”, susține Marius Budăi.