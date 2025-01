Crin Antonescu îl compară pe Călin Georgescu cu Hitler. „Sunt similitudini înfiorătoare”

Crin Antonescu l-a comparat pe candidatul independent Călin Georgescu cu Hitler și a declarat că există "similitudini înfiorătoare" între discursurile celor doi.

"Miza este enorma: est sau vest, democrație sau discurs de tip Georgescu. Atrag atenția celor care nu au luat cunoștință de micuțele discursuri ca dacă vor lua discursurile lui Hitler vor vedea simitilitudini înfiorătoare. Nu îl acuz că ar fi nazist, dar sunt similitudini. Sunt aceleași partide care fac rău poporului și care trebuie să dispară, același duh al poporului, același izolaționism aberand în raport cu vecinătatea și cu tot ceea ce înseamnă civilizația contemporană", a declarat Crin Antonescu la Antena 3.

Acesta a vorbit și despre perioada în care a fost președinte interimar al României în 2012 și despre opțiunile pe care le are România în prezent.

"Sunt absolut convins că am făcut bine ce am făcut în 2012 dar nu discutam despre asta astăzi. Astăzi discutăm despre opțiunile României. Nimeni nu pune problema impactului devastator în interiorul unei societăți a victoriei unui asemenea discurs susținut de un asemenea om.

(...) Călin Georgescu este o opțiune pro-Putin și împotriva democratiei. Când spui ca nu mai vrei partide spui ca nu mai vrei democrație, nu mai vrei Parlament", a adăugat Crin Antonescu.

În ceea ce privește candidatura lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, fostul lider PNL a declarat că nu o să îl atace, deoarece este un candidat din tabăra pro-democrație.

"Despre Nicușor Dan am vorbit și am să vorbesc până la finalul campaniei, chiar dacă ar fi contracandidatul meu, numai de bine, nu o să îl atac. De ce? Pentru că este un candidat din tabăra democratică. Dacă în turul doi trebuie să îmi îndemn alegătorii să îl voteze pe el? Sau ce fac dacă sunt eu în turul doi, după ce l-am înjurat pe Nicușor Dan? Am dat exemplul lui, dar putem discuta de orice, Lasconi, Ciolacu. Oricare dintre ei e un candidat care îmi garantează menținerea orietării democratice și pro-europene a României. Dar a face această pre campanie absolut stupidă, cum o fac unii, absolut sectară. Ai 15% dar vrei ca 65% din țară să vină alături de tine. Asta nu se poate", a spus Crin Antonescu.