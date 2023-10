Cu ce tăvălug militar se va porni Israelul împotriva Hamas. Ce forță de lovire au la dispoziție militarii israelieni | VIDEO

Ultimatumul de 24 de ore pentru evacuarea civililor din nordul Fâșiei Gaza dat de Israel Defense Forces (IDF) expiră cel mai târziu în această noapte, iar israelienii pot porni tăvălugul militar împotriva Hamas.

Și când am folosit cuvântul „tăvălug” nu am exagerat deloc pentru că IDF este una dintre cele mai importante forțe militare din lume, cu o putere de lovire ieșită din comun. De altfel indexul globalfirepower.com a situat IDF pe locul 20 mondial în acest an.

După atacul Hamas, IDF are acum sub arme 173.000 militari, dar și 300.000 de rezerviști și mai poate mobiliza încă 165.000 de militari aflați în rezervă, dacă situația o cere. Forțele terestre israeliene au în exploatare tanc mediu Merkava, care în diverse variante constructive a fost fabricat în peste 2.000 de unități, dat și mai multe feluri de echipamente de luptă de producție americană care au fost personalizate la cererea IDF. Apoi forțele terestre israeliene mai operează 650 de obuziere autopropusate și 300 de sisteme de lansare a rachetelor.

Aviația israeliană de luptă este greu de învins pentru că are în dotare 109 avioane de luptă F-15 în variantele Eagle sau Strike Eagle, 175 de F-16 Fighting Falcon și 39 de F-35 Lightning II. Forțele aeriene israeliene mai dispun, între altele, de 48 de elicoptere de atac AH-64 Apache, dar și de peste 20 de aeronave AWACS sau de supraveghere.

Foarte important, militarii israelieni mai operează și un număr neprecizat de drone tip IAI Eitan, IAI Heron, Hermes 900, Hermes 450 sau Orbiter 4. În total, aviația militară israeliană dispune de în jur de 600 de aeronave, inclusiv cele de antrenament.

În fine, militarii israelieni au capacitatea de a exploata sateliți de recunoaștere, dar și de a opera armament nuclear de nivel tactic, cel puțin.