Cât se face prima de casare în programul Rabla 2023

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat o serie de modificări ale programului Rabla 2023 prin care românii își pot cumpăra mașini noi plătind o parte din preț cu ajutorul unui autoturism vechi, dus la casare.

Astfel, cea mai imporantă modificare se referă la prima de casare, care va crește. Prima de casare prin programul Rabla Clasic va ajunge la 7.000 de lei acum.

De asemenea, românii au posibiltatea să ducă la casat două maşini şi să primească un voucher în valoare de 10.000 de lei. Adică, pentru a doua mașină casată se va primi 3000 de lei.

Şi la programul Rabla Plus se vor face modificări, astfel că cei care vor să își cumpere mașină nouă electrică trebuie să se orienteze către un model care nu are un preț mai mare de 75.000 de euro cu tot cu TVA, arată playtech.ro. Prima de casare la Rabla Plus rămâne aceeaşi, adică 51.000 de lei pentru o maşină casată şi până la 54.000 de lei pentru două maşini casate.

„A crescut numărul de maşini noi înmatriculate, a crescut exponenţial numărul de maşini electrice înmatriculate datorită programelor derulate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. S-a redus numărul de maşini second-hand pentru prima dată după foarte mulţi ani. Deci, parcul auto din România se întinereşte şi am putea spune că la sfârşitul anului 2023 bifăm inclusiv obligaţia din PNRR. Ne-am asumat că vom scoate peste 250.000 de maşini vechi din circulaţie. Cred că la sfârşitul anului 2023 deja ţinta pentru 2026 va fi atinsă”, a explicat ministrul Mediului Tanczos Barna.