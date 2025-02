Canadian prins la furat în România. Urmărire ca în filme într-un centru comercial din Oradea

Un canadian, în vârstă de 20 de ani, este cercetat pentru furt după ce a sustras un telefon mobil, în valoare de 7.000 de lei, dintr-un magazin aflat într-un centru comercial din Oradea.

Cetățeanul canadian a intrat, duminică după-amiază, într-unul dintre magazinele centrului comercial unde a fost interesat de achiziționarea unui telefon mobil. A cerut ajutorul unui vânzător, iar în momentul în care i s-a dat în mână telefonul cerut, tânărul a luat-o la fugă, relatează Bihoreanul.

Reprezentanţii magazinului au sunat la 112 şi i-au anunţat şi pe agenţii de securitate, care au pornit pe urmele hoţului. Bărbatul a încercat să scape de cei care îl urmăreau, doar că în urma strigătelor acestora a intervenit un tânăr orădean care a reușit să-l imobilizeze pe hoț înainte să dispară.

Bărbatul care l-a prins pe fugar se afla în parcarea centrului comercial, fiind alertat de strigătele persoanelor care îl urmăreau pe individ. În cele din urmă, individul a ajuns pe mâna poliției, iar telefonul a fost recuperat.

Andrei, tânărul care l-a imobilizat pe hoț, a spus pentru Bihoreanul cum a reușit să în prindă pe acesta.

„Am fugit imediat să-i ajut, am reuşit să mă apropii de fugar, l-am prins în momentul în care a încercat să intre într-un magazin pentru a scăpa pe scări spre subsol. L-am prins de stomac și bazin, folosindu-mi ambele brațe. Deși mi-a dat un cot în gură și s-a zbătut, am reușit să-l imobilizez până la sosirea agenților de securitate, după care am plecat”, a declarat Andrei.

În cauză, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor a deschis un dosar penal pentru furt. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei Oradea, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.