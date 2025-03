Atenție la capcanele întinse de polițiști. Ce fac când nu rezolvă un caz: „Ne iau bani și pentru că nu și-au făcut treaba”

Pentru a nu da rău la bilanțul privind dosarele nerezolvate uneori, unii polițiști le propun victimelor unor infracțiuni, precum furtul sau distrugerea, să renunțe la reclamație. Cei care își retrag plângerea se pot trezi, la fel cum a pățit-o un cunoscut activist de mediu, cu o surpriză neplăcută.

Atunci când o persoană reclamă un furt, o distrugere sau alte infracțiuni care sunt cercetate doar la plângerea prealabilă a victimei, Poliția deschide un dosar penal. De multe ori, dosarul rămâne nerezolvat, iar pentru a nu da rău la bilanțul anual, polițistul de caz îi propune/cere/sugerează victimei să-și retragă reclamația, explicându-i că șansele pentru găsirea infractorului sunt minime.

Ei bine, acest mod de a pune problema este o capcană, având în vedere că cei care-și retrag plângerile vor trebui să plătească cheltuieli judiciare. A pățit-o activistul de mediu Mihai Goțiu.

„Mi-a fost vandalizată mașina (de mai multe ori). Am depus plângere penală. Dar pentru că nu i-au prins pe infractori, polițiștii și procurorii mă pun pe mine să plătesc! Cum s-a ajuns la aberația asta”, scrie Goțiu pe Facebook.

Activistul a trecut prin nenumărate situații în care i-a fost vandalizată mașina: „de două ori m-am trezit cu cuie în roți, o dată mi-a fost spart geamul lateral, de alte trei ori mi-au fost tăiate roțile (inclusiv trei ”dintr-o lovitură”), o dată mi-a fost rupt bușonul de la benzină, o dată mi-au fost rupte ștergătoarele de parbriz și de vreo două ori mi-am găsit-o zgâriată pe câte o laterală din față până în spate (iar faptul că am schimbat mașina, la un moment dat, n-a schimbat și ”norocul”).”

E pură coincidență că s-a trezit cu câte o „bucurie” de genul acesta când avea câte un drum de Roșia Montană, un drum prin păduri sau când a scris câte o investigație despre tot felul de mafioți ori cu ocazia dezbaterilor din Parlament pe noul Cod Silvic, comentează ironic fostul jurnalist.

Mașină vandalizată plus sesizare pentru distrugere

Un alt episod în care i-a fost vandalizat autoturismul s-a petrecut în primăvara lui 2023.

„Când s-a întâmplat în parcarea blocului în care locuiesc la Cluj, am depus sesizare penală pentru distrugere. Că oricum aveam de făcut un drum pe la ei să-mi iau o adeverință pentru service, să pot duce mașina la reparat. Și i-am rugat pe domnii polițiști, cică aflați „în slujba cetățenilor”, să facă, măcar demonstrativ, câte o pândă, să mai pună câte o cameră de luat vederi, ceva, că, totuși, mi-e greu să mă împac cu ideea asta de ghinionist (nota bene: secția de poliție e la vreo 200 de metri de bloc)”, explică Goțiu.

După vreun an și jumătate, prin octombrie 2024, activistul a fost sunat de la secția de poliție: „dacă nu vreau să trec pe la ei, să retrag plângerea, că ei n-au dibuit pe careva și să închidă dosarul. Și, vorba aia, ”m-a pus mama lui proces penal” să fiu om bun. M-am dus, am dat o declarație că-mi retrag plângerea, i-am mai rugat o dată, să mai patruleze prin zonă, măcar pentru că face bine pentru sănătate, și am plecat.”

„O dată ne iau bani pentru ca să-și facă treaba apoi ne iau pentru că nu și-au făcut-o?”

Săptămâna trecută, sfârșit de februarie 2025, Goțiu se trezește cu o notificare în cutia poștală. Este invitat să treacă pe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj să ridice niște acte procesuale într-un dosar penal.

„La câți mă tot amenință cu tot felul de procese eram curios cine e la rând. Pe lângă procesul cu avocata Schweighofer, am mai avut și proces de calomnie (pe când nu se abrogase încă) din partea lui Marius Vizer (afaceristul judocan, de la Oradea, prieten cu Putin), plângeri penale din partea lui Gheorghe Funar pentru ”constituire de grup infracțional organizat” (pentru că m-am legat de statuile lui), sesizare penală din partea Jandarmeriei, pentru ”incitare”, pentru că am vorbit, în public, la protestele pentru Roșia Montană, ori sesizare penală pentru ”constituire de grup infracțional organizat”, de la un interlop de Arad care încerca să construiască o micro-hidrocentrală ilegală în Geoparcul UNESCO din Țara Hațegului și a dinozaurilor, pentru că am scris despre proiectul lui abuziv”, relatează el.

Ei bine, nimic din toate acestea. A ajuns la Parchet și a aflat că este bun de plată. „Cică am de plătit cheltuieli judiciare pentru că... mi-am retras plângerea penală! Adică pentru că Poliția și procurorii n-au fost în stare să-l (să-i) prindă pe cei care mi-au vandalizat mașina. Pentru că am fost de treabă și nu i-am lăsat cu un dosar de cercetare deschis, sunt bun de plată. Și am 20 de zile termen să contest măsura.”

Goțiu subliniază că nu despre sumă e vorba (24 de lei-nr), ci de principiu: „Cum să ajungi să plătești (să plătim) pentru că autoritățile publice, alea pe care le ”sponsorizăm”, oricum, prin taxe și impozite, nu ne pot apăra de niște vandali? Adică o dată ne iau bani pentru ca să-și facă treaba apoi ne iau pentru că nu și-au făcut-o?”

Activistul se gândește dacă depune contestație. „Singura mea problemă e de timp, că mai am altele pe cap. Printre ele și procesul cu avocata Schweighofer a cărui nou termen se apropie. Și în care, tot pentru că trăim într-o țară fără țigle pe casă, am fost băgat la cheltuieli suplimentare – cu avocații, deplasări la București, energie și timp – pentru că, ce să vezi, marea avocată fostă deputat, supărată că am scris cum vota pe legi cu impact silvic în Parlament în vreme ce lua bani de la Schweighofer, a sesizat ”greșit” instanța competentă. Iar pentru ”greșeala” ei, trebuie să plătesc eu”, susține Goțiu.

Avocat: „este o practică nu prea onestă”

Avocatul specializat în Drept penal, Cătălin Bichescu confirmă că a întâlnit cazuri de genul acesta în practică: polițiști care sugerează victimelor să-și retragă, după o anumită perioadă, plângerea și aceștia din urmă trebuie să plătească cheltuieli judiciare. „E o practică nu prea onestă, deoarece de cele mai multe ori oamenii nu sunt informați că dacă-și retrag plângerea trebuie să plătească cheltuieli judiciare. Sunt sigur că dacă ar fi informați, foarte puțini ar mai fi de acord să rămână și cu paguba și cu cheltuieli judiciare”.

Bichescu susține că în momentul în care se renunță la plângere, în mod automat se emite o ordonanță a procurorului prin care victimei i se cer cheltuieli judiciare.

El crede că o contestație în acest sens ar avea puține șanse de câștig, deoarece retragerea plângerii produce efecte automat asupra cheltuielilor judiciare.

Asemenea situații se întâlnesc în cazul infracțiunilor care se cercetează la plângere prealabilă precum: infracțiuni de lovire sau alte violențe, infracțiuni de amenințare, infracțiuni de violare a vieții private, infracțiuni de furt (în anumite condiții) , infracțiuni de distrugere sau degradare a bunurilor, infracțiuni de lovire sau alte violențe în familie, infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice.