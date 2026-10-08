O femeie din Saratov, Rusia, a provocat un incident neobișnuit într-o cafenea după ce a văzut în vitrină o statuie a lui Dobby, personajul din „Harry Potter”. Rusoaica a susținut că figura seamănă cu Vladimir Putin și a considerat că este vorba despre o batjocură la adresa președintelui, mai ales că incidentul a avut loc chiar de ziua lui de naștere.

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Potrivit relatărilor publicate de presa rusă și de canalul „Ostorojno, novosti”, femeia a intrat în cafeneaua din cartierul Frunzenski al orașului Saratov pe 7 octombrie și i-a cerut unei angajate să iasă afară. Apoi i-a arătat capul de ghips al lui Dobby aflat în vitrină, notează Dialog

„Fața asta seamănă foarte mult cu Putin, iar astăzi este ziua lui”, i-ar fi spus femeia baristei.

Angajata a încercat să-i explice că este vorba despre Dobby, un personaj fictiv din universul „Harry Potter”, și că statueta nu are nicio legătură cu președintele rus.

Explicația nu a convins-o însă pe clientă.

„Nu contează din ce «Harry Potter» este. Seamănă. Și voi vedeți foarte bine asta”, a insistat femeia.

Discuția a devenit și mai neobișnuită atunci când femeia a amenințat că va sesiza poliția, susținând că în cafenea este expusă o imagine care îl „insultă pe conducătorul nostru”.

Barista a întrebat-o direct dacă îl vede pe Putin în figura lui Dobby.

„Da, el este. Seamănă cu el. M-ați înțeles? Nu mă provocați. Înțeleg că sunteți doar o angajată obișnuită, transmiteți acest lucru conducerii”, a răspuns femeia.

Angajata i-a replicat ironic: „Dacă dumneavoastră l-ați văzut pe Putin în el, atunci înseamnă că dumneavoastră l-ați insultat”.

Femeia a continuat însă să susțină că figura este nepotrivită, invocând inclusiv faptul că Putin fusese reales și că „lucrează” și „duce război”.

Angajații cafenelei au considerat reclamația nefondată și au descris situația drept una absurdă. Cu toate acestea, au decis în cele din urmă să mute statueta pentru ca aceasta să nu mai fie „o durere de ochi” pentru clienți.

Potrivit relatărilor ulterioare ale angajaților, capul de ghips al lui Dobby fusese cumpărat pentru ca oamenii să poată lăsa bacșișuri în el și se afla în cafenea de aproximativ un an. După incident, personajul a fost mutat temporar într-un alt loc.

Povestea a devenit rapid virală pe rețelele sociale, tocmai prin asocierea neașteptată dintre personajul din „Harry Potter” și liderul de la Kremlin.