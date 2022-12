Armata Română a semnat acordul pentru dotarea cu drone înarmate VIDEO

Ministerul Apărării Naționale, prin C.N. Romtehnica S.A., și Compania Elbit Systems Ltd din Israel au semnat marți, 20 decembrie, acordul-cadru de furnizare a produsului „Sistem UAS tactic-operativ clasa II”.

Acordul-cadru, care a fost atribuit prin derularea unei proceduri specifice organizate potrivit dispozițiilor H.G. nr. 912/2021 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferentă programului de înzestrare „Sistem UAS tactic-operativ clasa II”, are o durată de cinci ani și are ca obiect atribuirea de contracte subsecvente de furnizare a maxim șapte sisteme UAS Watchkeeper X în valoare totală de aprox. 1.891 miliarde lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că la militari vor ajunge 21 de drone performante. Din totalul de 7 sisteme, 6 vor fi în varianta terestră și 1 sistem în varianta navală.

Furnizarea celor șapte Sisteme UAS Watchkeeper X, care vor intra în dotarea Armatei României, se va realiza în condițiile protejării interesului esențial de securitate al statului român, Compania Elbit Systems Ltd fiind obligată, conform acordului încheiat, să realizeze și să consolideze pe teritoriul național, la nivelul unor operatori economici din industria de apărare, o capacitate de producție, integrare, testare și mentenanță în domeniul militar pentru sistemele livrate.

Astfel, începând cu primul sistem UAS Watchkeeper X, producția structurii platformei aeriene și producția structurii containerului stației terestre de comandă-control, precum și producția de componente electrice și mecanice din compunerea sistemului se vor realiza pe teritoriul României, la operatori economici din industria națională de apărare.

De asemenea, începând cu al treilea sistem UAS Watchkeeper X, producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia se va realiza în România, prin operatori economici din industria națională de apărare. Totodată, operațiunile de mentenanță de nivel complex pe durata ciclului de viață al sistemelor UAS Watchkeeper X vor fi realizate de operatori economici din industria națională de apărare, astfel încât în situații de criză și război să nu fie necesară executarea acestor operațiuni în afara teritoriului național, a precizat MApN.

Dronele Watchkeeper X sunt aeronave „combat proven” și au la bază modelul Hermes 450, diferențe fiind la partea de senzori. Concret, cu un radar modernizat și modificat, Watchkeeper X în versiunea propusă României are și senzori noi de ultimă generație. Watchkeeper X se bazează pe experiența a peste 1.000.000 de ore operaţionale de zbor acumulate de Marea Britanie şi Israel în diferite teatre de operaţii.

Precizia muniţiei

Watchkeeper X operează în zone terestre, maritime şi de litoral, zi şi noapte, în condiţii de vreme extremă şi de vizibilitate redusă, inclusiv în zone fără acoperire GPS. Pe de altă parte, conform cerinţelor MApN, la alegerea Watchkeeper X a mai contat şi „raza de acţiune în toate configuraţiile de echipare, inclusiv cu sistem de armament”, „autonomia de zbor”, „bătaia maximă eficace a muniţiei (distanţa operaţională) când muniţia aer-sol este lansată de la o altitudine de 4.572 m” sau „precizia muniţiei”. În fine, un cuvânt greu de spus îl are şi costul de operare şi mentenanţă pe ciclul de viaţă al sistemului care se va calcula pentru o perioadă de 15 ani.

Vehiculul aerian israelian de dimensiuni medii a fost proiectat pentru misiuni tactice de lungă durată. Practic, aeronava poate sta în aer până la 30 de ore şi are ca misiuni principale recunoaşterea, desemnarea de ţinte şi supravegherea, dar poate fi transformată şi într-un releu de comunicaţii. Foarte important, Hermes 450 poate fi utilizată ca aeronavă de atac prin instalarea la bord a două temute rachete aer-sol Hellfire, special concepute pentru lovituri de mare precizie. Este vorba de rachetele utilizate de americani pentru eliminarea generalului iranian Qassem Soleimani.

Oficial, UAS-urile Hermes 450 au fost folosite în Afganistan de militarii din Regimentul 32 Artilerie Regală a Armatei Britanice. Mai exact, militarii britanici au operat 52 de drone Hermes care au ajuns la 70.000 de ore de zbor, echivalentul a 8 ani de zbor fără oprire. Între altele, UAS-urile Hermes 450 sunt în dotarea militarilor israelieni, americani, britanici, georgieni, brazilieni şi mexicani.

MApN cumpără și drone Bayraktar TB2

În paralel cu acest contract, Forțele Terestre Române vor fi dotate și cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2, iar achiziția este estimată la 300 de milioane de dolari. Este vorba de achiziția a 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor, tranzacție care va include și suportul logistic sau echipamentele de antrenament.

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.