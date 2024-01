Arafat, despre acuzațiile lui Piedone privind ambulanțele private de la Colectiv: „Am auzit declarația și râd. Sunt minciuni de campanie electorală”

Declarațiile lui Cristian Popescu Piedone despre ambulanțele private de la Colectiv sunt minciuni de campanie electorală, a declarat miercuri seară, șeful DSU, Raed Arafat.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a declarat, la Realitatea Plus, că Raed Arafat a refuzat ca ambulanțe private să preia răniții în noaptea în care a avut loc incendiul de la Colectiv, pe motiv că ar fi dăunat imaginii SMURD.

Raed Arafat a explicat ulterior că aceste declarații sunt minciuni de campanie electorală, explicând că s-a discutat despre două ambulanțe care ar fi ajuns la locul tragediei în aceea noapte, însă că nu se știe ce s-a întâmplat cu una dintre ele, iar cea de-a doua ar fi ajuns prea târziu, nemaiavând ce persoane să preia.

„Am auzit declarația și râd dintr-un motiv, pentru că este o revenire la o discuție lungă, de pe vremea Colectivului. S-a dovedit că erau în apropiere două ambulanțe private și am dat răspuns la asta. Au fost amândouă discutate în articole. A fost una a BGS-ului, dar nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu ea. A doua era de la alt serviciu de ambulanță, care a zis că a fost acolo, că a intrat în zonă și că nu li s-a permis să ia pacient. S-a verificat, firma respectivă a fost cooperantă, mi-a dat ora exactă la care au fost. Au fost acolo la 00:21, iar la 00:20 a plecat ultimul pacient, deci ei au ajuns acolo, dar nu mai aveau ce să ia”, a explicat Raed Arafat la Digi24.

Potrivit șefului DSU planul roșu al Bucureștiului nu prevede ca ambulanțele private să se deplaseze la zona catastrofei.

„Al doilea lucru explicat la Colectiv este că planul roșu al Bucureștiului nu prevede ca ambulanțele private să se deplaseze la zona catastrofei. Noi, la planul roșu, alertăm o cantitate mare de ambulanțe ale SMURD-ului și Serviciului de Ambulanță. Aproape tot SMURD-ul și până la 30% din mașinile Serviciului de Ambulanță se trimite într-o zonă din asta. Cine înlocuiește SMURD-ul și Ambulanța pe urgențele de zi cu zi? Privatul începe să fie trimis, care e în acord cu Ambulanța pe cazurile simple, la urgențe”, a mai spus el.

Arafat a mai declarat că „nu e rolul privatului să meargă la dezastru, ci să înlocuiască mașinile retrase”.

„La Colectiv am retras aproape 60 de ambulanțe și crede cineva că în București s-au oprit urgențele? Nu. Cine le rezolvă? Privatul. Când trimit 60 de ambulanțe publice la fața locului au aceeași aparatură, aceeași pregătire, aceeași instruire și sunt pregătiți în sistem și privatul nu are o astfel de capacitate. Sunt câteva mașini, le trimiți, mașina firmei cutare are un fel de aparate, alta are alt fel, nu sunt pregătiți să lucreze împreună. Ei sunt mult mai pregătiți să deservească urgențele individuale”, a mai menționat Arafat.

Raed Arafat l-a acuzat pe Piedone că face declarații mincinoase „de campanie electorală”.

„Ce zice domnul Piedone să-mi dovedească că așa a fost. Nici măcar nu am vorbit. Nu am văzut o ambulanță privată acolo, nu am avut discuție cu dânsul pe treaba asta. Am destui martori pe lângă mine care să spună că așa ceva nu a fost. Noi aveam decedați în fața noastră și eu să mă duc să spun că nu vreau ambulanțe private că-mi strică imaginea e prea de tot. Sunt minciuni de campanie electorală, iar eu nici nu vreau să intru în campanii electorale, nici nu mă interesează și oricât vor încerca să mă tragă în discuții electorale voi rămâne în afara lor, pentru că nu mă interesează”, a conchis Raed Arafat.