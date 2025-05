Reforma în Educație începe cu liceul. Experții recomandă mai puțin conținut și mai multă învățare profundă

Ministrul Educației a anunțat că vom avea în curând forma finală a planurilor-cadru (materiile obligatorii) pentru liceu. Mulți actori din Educație așteaptă planuri „curajoase”, în timp ce în sistem rezistența la schimbare este enormă.

„Orice ministru va veni trebuie să încheie reforma curriculară la nivelul liceului. Dacă nu face lucrul acesta, ne batem joc de potențialul de inteligență și de creativitate pe care tinerii din România îl au”, a declarat recent ministrul Educației, Daniel David, anunțând că planurile-cadru pentru liceu sunt gata, dar că trebuie ales momentul pentru a fi prezentate.

În acest an, a mai precizat ministrul Daniel David, trebuie încheiate planurile-cadru și programele, astfel încât din toamnă să înceapă licitațiile și elaborarea manualelor și tot din toamnă să debuteze trainning-ul profesorilor pentru a preda noile conținuturi.

Cum vor arăta aceste planuri-cadru este marea întrebare, după ce forma inițială lansată în dezbatere spre finalul lunii ianuarie a fost îndelung contestată de oamenii din sistem, dovedindu-se că lupta rămâne pe numărul de ore și catedre și nicidecum pe ce și cum este de făcut astfel încât ceea ce învață elevii în liceu să răspundă cu adevărat nevoilor lor și realității pieței muncii.

Judecând după afirmația de marți a ministrului, care a apreciat, în contextul prezentării Raportului OECD pentru România în educație, că învățământul liceal este în Epoca de Piatră, nici măcar în Evul Mediu, aceste planuri-cadru ar trebui să fie curajoase.

Reforma învățământului liceal ar trebui să înceapă cu tranziția de la gimnaziu la liceu, este de părere expertul în educație Daniela Vișoianu.

„În opinia mea, singura tranziție posibilă care aduce mai multă echitate și calitate de la gimnaziu la liceu este cea de arondare. Copilul se duce la cel mai apropiat liceu de lângă casă, nu desființez liceele din orașele mici, dimpotrivă, le întăresc, copiii pot să aleagă în liceul respectiv să facă anumite discipline în acord cu profilul pe care-l au și cu predicția de note, de scoruri, pe care le au pe baza rezultatelor din gimnaziu, primesc niște recomandări și profesorul de chimie spune că are profil să facă Științe”, indică expertul care ar putea fi traseul educațional al absolvenților de gimnaziu.

Ar fi de asemenea timpul pentru regândirea sistemului de evaluare, care în prezent se realizează doar la final de ciclu, și pentru reformarea conținuturilor.

„Trebuie să pună mai multă învățare. Mai puțin conținut și mai multă învățare profundă. Elevul se duce la liceul de lângă casă, dacă are profil de teoretic face Matematică- Istorie sau Biologie-Franceză ca dominante de profil și dă examene mai mult”, explică Vișoianu. Modelul cu examene la final de an, la disciplinele pe care elevii și le aleg (chiar de două-trei ori pe perioada liceului) există în majoritatea statelor europene și favorizează învățarea, precizează expertul.

„Nu se pune presiune cu funcție de admis pe BAC și copiii își testează cu adevărat aptitudinile. Pentru că doar când înveți de-adevăratelea la două, trei, patru, cinci discipline, un an de zile, pentru că știi că ai examen la finalul anului, în mai, la șase discipline de evaluare, faci un efort consistent de învățare și îți clarifici dacă vrei să rămâi cu Matematică/Istorie sau dintr-a X-a sau dintr-a XI-a, că-s două rânduri când mai poți să schimbi, îți descoperi o pasiune pentru Biologie. Pentru că tu n-ai fost lăsat să alegi doar Matematică și Istorie. Având profil de Matematică, a trebuit să-ți iei patru discipline din sfera reală și două din sfera umană și îți dai seama ce ți se potrivește. Nu ești lăsat niciodată să alegi 100% după nu știu ce ai tu în cap, pentru că cei de afară spun - un copil se poate răzgândi, poate descoperi interese diferite de învățare, noi trebuie să-i creăm doar contextul în care el să facă efort, să se antreneze și să vadă ce se întâmplă”, explică Daniela Vișoianu cum ar putea decurge lucrurile în liceu.

„Nu am încă semne sau încredere că ministrul va propune niște planuri-cadru revoluționare. Sper să vină cu mai multe propuneri”, adaugă Vișoianu.

„Cred că orice copil trebuie să obțină o calificare”

Varianta în care liceelor li se prezintă mai multe opțiuni și din acestea se face alegerea de plan-cadru va fi greu de pus în practică dacă se păstrează actualul sistem de Evaluare Națională, atrage atenția Daniela Vișoianu. La liceele care optează pentru variante flexibile va crește și mai mult concurența, fără să se mai poată asigura echitatea. Un alt aspect asupra căruia insistă expertul Daniela Vișoianu este necesitatea ca, la finalul liceului, absolvenții să aibă o calificare.

„Eu cred că toate variantele de planuri-cadru ar trebui unificate într-una din care flexibilitatea să apară în interiorul liceului, nu între licee. Și mai cred, apropo de alte țări, că orice copil trebuie să obțină o calificare. Olandezii au acum pe PNRR reformă în care și copiii de la teoretic, prin asocieri dintre liceele teoretice și liceele vocaționale, să poată să-și aleagă niște ore, niște clase, în interiorul structurii de învățământ, în așa fel încât să obțină o calificare. Schleicher (n. red. - Andreas Schleicher, directorul pentru Education & Skills în OECD) a spus astăzi (n. red. – marți, 27 mai, la prezentarea Raportului OECD pentru România în educație) că dualul trebuie să se ducă mai mult către rural. Or dualul care se duce către rural înseamnă laboratoare și capacitate de a învăța meseria practic. În rural nu am suficienți parteneri de practică încât să școlarizez o clasă de 26 de elevi, chiar dacă am două calificări, 13 și 13”, remarcă expertul și limitările pe care astăzi le are sistemul românesc.

Cum ar putea fi în cele din urmă planurile cadru? „Actualul ministru are toată forța de convingere și puterea argumentelor ca să susțină o propunere de planuri-cadru curajoasă și ambițioasă. Este aproape o alegere personală să-și asume să fie campionul unor planuri cadru de felul acesta”, a conchis Daniela Vișoianu.

„Este un test de curaj”

Expertul în educație Marian Staș spune, pe de altă parte, că se așteaptă ca ministrul Educației, Daniel David, să pună pe masă două-trei variante de planuri-cadru, nu una singură, astfel încât liceele care au curajul să experimenteze să poată să o facă. Momentul lansării lor îl vede după instalarea noului guvern rezultat în urma negocierilor, cu Daniel David ministru al Educației.

„Este pentru mine un test de turnesol, un test de curaj, pentru că niciodată până acum sistemul public n-a avut variante. Esențial este ca România să învețe să decidă, să învețe să aleagă, copiii la fel, așa cum fac frații noștri de peste Prut, de la Chișinău, unde au câte patru-cinci variante de planuri cadru pentru liceu, de vreo 7-8 ani de zile, aproape 10 ani”, a precizat Staș.