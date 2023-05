Profesoară, despre întâlnirea sindicaliștilor cu Iohannis: „Nu îmi place, sunt niște nuanțe și în discursul domnului Nistor”

Directoarea Colegiului I.L. Caragiale spune că „începe să aibă niște rezerve în ceea ce privește continuarea grevei profesorilor. Andreia Bodea a explicat că „sunt niște nuanțe” pe care le sesizează în discursul lui Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație.

„Nu îmi place foarte mult ce am înțeles, nu știu dacă am înțeles corect, am senzația că este ceva ce mie îmi scapă. Sunt niște nuanțe pe care le sesizez și în discursul domnului Nistor, care nu existau zilele trecute, dar poate mă înșel. Dacă înainte de a auzi aceste lucruri mă gândeam dacă mă îngrijorează cât vor mai putea profesorii, mai ales cei care sunt singuri și nu dau meditații, să reziste, acum încep să mă întreb dacă fisura nu va veni cumva chiar de unde nu ne așteptam, și anume de la liderii de sindicat. Nu mi se pare că a fost un pas înainte. Sigur, salut și eu disponibilitatea președintelui de a sta de vorbă cu liderii de sindicat și elevii. Sunt numai vorbe în continuare", a declarat Andreia Bodea la Digi24.

Aceasta a mai precizat că s-ar fi așteptat să li se prezinte o perspectivă mai concretă liderilor de sindicat.

"Un acord, nu știm ce conține acel acord, continuăm o grevă în baza a ce? Până la urmă eu ce le spun în această seară părinților și elevilor, pentru că ei nu vin și mâine la școală, pentru că ne aflăm exact în aceeași situație, dar încep să am niște rezerve în ceea ce privește continuarea acestei greve. Pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm. Pare că toată lumea se așteaptă ca un lucru iminent să fie oprirea grevei pe data de 8 iunie, dacă pe 9 iunie vom fi la școală să încheiem mediile. Este ceva ce mie îmi scapă și cu siguranță nu îmi place”, a mai spus directorul.

Sindicaliștii, după discuțiile cu președintele Iohannis: S-a oferit să gireze un acord politic

Sindicaliștii din Educație au discutat marți după-amiază cu președintele Klaus Iohannis, care le-a promis că se oferă să gireze un acord între guvernanţi şi sindicalişti, care va conţine grila salarială şi termene clare de aplicare.

Marius Nistor, liderul FSE „Spiru Haret”, a transmis că discuția cu președintele a fost „constructivă” și a precizat că membrii de sindicat vor fi informaţi asupra discuţiilor avute cu preşedintele Iohannis şi vor decide dacă angajamentele acestuia pot conduce la detensionarea situaţiei, adăugând că „există această şansă”. „Colegii noştri vor considera dacă aceste promisiuni şi angajamente ale preşedintelui pot să conducă la detensionarea acestui conflict. Cred că există această posibilitate în momentul faţă, dar decizia va fi strict a colegilor noştri. Este un moment important pentru clasa politică, de recredibilizare prin asumarea unor responsabilităţi pe care le au vizavi de resursa umană din sistemul de învăţământ. Au obligaţia aceasta faţă de aceşti oameni minunaţi, au această obligaţie faţă de copii, faţă de părinţii", a spus sindicalistul.