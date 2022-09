Elevii primesc mai mulți bani de transport, nu și burse sociale

În ciuda presiunilor, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, menține decizia de a elimina bursele sociale pentru liceenii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Salvați Copiii România atrage atenția că măsura va amplifica abandonul școlar.

În ședinta de Guvern care a avut loc astăzi ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, l-a informat pe premierul Ciucă despre situația burselor școlare. Cîmpeanu a enumerat categoriile de elevi care primesc burse sociale și a explicat că deși liceenii care învață în alte localități decât cele de domiciliu se află în pregătire un act normativ prin care sumele alocate transportului elevilor vor fi dublate.

Ciucă promite și el

"La nivelul Guvernului şi în discuţiile avute în particular cu domnul ministru am solicitat ca prin măsurile pe care le luăm să asigurăm fiecărui elev, fiecărui copil din ţara noastră dreptul la educaţie şi să facilităm, prin măsurile pe care le luăm la nivel central, împreună cu autorităţile locale - subiect pe care l-am discutat şi în întâlnirile pe care le-am avut cu mediul asociativ al autorităţilor locale - să facem în aşa fel încât să ne coordonăm efortul pentru ca să asigurăm copiilor din România accesul şi, desigur, dreptul la educaţie", a spus premierul Nicolae Ciucă în ședința de Guvern.

Premierul a adăugat că Executivul are în vedere creșterea premiilor pentru eleviicare au obținut premii la concursurile internaționale: "Vom adopta decizii legate de ceea ce înseamnă creşterea sumelor pe care Guvernul le alocă pentru recompensarea performanţei, recunoaşterea şi recompensarea performanţei, în acest sens reuşind să ajungem la un cuantum de până la 20.000 de lei pentru premiile internaţionale obţinute de către elevii români care participă la aceste concursuri".

Cîmpeanu: Nu sunt și nu voi fi de acord

Ieri, într-un interviu pentru TVR Cîmpeanu a explicat că nu este de acord ca elevii din familii cu venituri mari să primească bursă socială: „Este stupid să se propage în opinia publică ideea conform căreia un copil care are tot dreptul la educație, dar provine dintr-o familie de milionari să aibă dreptul la o bursă socială de 200 de lei pe lună, lucru care în mod evident afectează dreptul la bursă, resursele fiind limitate ale unui copil care provine dintr-o familie în care nici un părinte nu prestează niciun venit. Este un lucru total inechitabil ceea ce se solicită în opinia publică. Nu sunt și nu voi fi de acord ca acei copii proveniți din familii cu venituri mari și foarte mari să primească bursa socială, pentru că nu se încadrează în aceste criterii. Dacă e vorba de copiii care provin din aceste familii și care au dizabilități, atunci vor primit bursă socială. Dacă e vorba de un copil dintr-o familie cu venituri mari și foarte mari, care are boli cronice, da, atunci va primi bursa socială. Dacă este orfan, va primi bursă socială. Dacă nu respectă niciunul dintre aceste criterii, nu poate primi bursă socială. El are însă dreptul, indiferent din ce familie provine, la cheltuielile de transport de la domiciliu până la școală”.

În ședința de Guvern Cîmpeanu a mai spus că bursele sociale se acordă pe tot anul calendaristic, în timp ce decontarea transportului se va face pe perioada școlii: ”Este vorba de un sistem de decontare a transportului de la domiciliu la școală, bazat până la o anumită limită pe o sumă forfetară pentru care elevii, pentru prima oară, nu trebuie să prezinte documente de transport, e o suma forfetară pentru a fi sprijiniți pentru a ajunge la școală, iar dacă abonamentele au valoare mai mare, suma forfetară poate fi suplimentată cu până la 50% pentru fiecare elev în parte”.

Salvați Copiii: Abandonul școlar va fi mai mare

Organizația Salvați Copiii România a condamnat eliminarea bursei de merit pentru clasa a V-a și a bursei de ajutor social pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate, decise de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022. Rprezentanții organizației reamintesc faptul că inechitatea sistemului de educație și abandonul școlar au devenit deja cronice, în lipsa unor măsuri integrate de reducere a lui. ”Astfel, abandonul școlar neschimbat în ultimii 10 ani - 35.259 de elevi, dintre care 20.878 din ciclul primar și gimnazial și 14.381 din învățământul liceal, au abandonat școala în 2019/2020. Mai mult, România înregistrează un procent de 15,6% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat doar opt clase sau mai puțin, deși ținta fixată de România, în 2010, a fost de reducere a fenomenului la 11,3%, până la sfârșitul anului 2020”, se arată într-un comunicat al organizației.

Potrivit aceleiași surse, ținând cont de fenomenul extins al neparticipării școlare în raport cu populația școlară - 286.150 de copii între 7 și 17 ani erau în afara școlii la 1 ianuarie 2021, din totalul de aprox. 2.500.000 de copii de vârstă școlară în forma propusă, Legea Educației Naționale nu va fi în măsură să contribuie la combaterea inegalităților sociale și teritoriale și la asigurarea unui climat școlar pozitiv pentru învățare, necesare pentru reușita școlară a tuturor copiilor, indiferent de vulnerabilitatea socio-economică a familiilor și comunităților în care aceștia trăiesc.

Remintim că printr-un ordin al ministrului Cîmpeanu, publicat ieri în Monitorul Oficial, bursele sociale pentru elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu au fost eliminate, precum și bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a.