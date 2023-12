Dezastrul la testele PISA: Suntem penultimii din Europa la educație

Rezultate PISA 2022. Elevii români nu au înregistrat niciun progres relevant, în cinci ani, față de celelalte țări participante la testele PISA. Mai mult decât atât, media elevilor români se află sub media OCDE.

Rezultatele elevilor români au fost anunțate în cadrul unei conferințe organizate de Ministerul Educației (ME).

Ligia Deca, declarații

„Avem un sistem educațional rezilient, dar trebuie să creștem nivelul de alfabetizare funcțională”.

„Elevii români se află înca sub media OECD”.

„Numărul elevilor afectați de bullying a scăzut faă de 2018”.

„În ultimii ani rezultatele la testarea PISA au rămas stabile”.

Rezultate PISA 2022. Punctajul României

În anul 2022 elevii români au obținut la citire 428 de puncte, iar la matematică tot 428 de puncte. Comparativ, în 2018 am obțiut la citire tot 428 de puncte și 430 la matematică. În 2012 am evoluat mai bine la citire. Atunci am obținut 438 de puncte și 445 la matematică. În 2006 am înregistrat un dezastru: 424 de puncte la citire și 427 la matematică.

Citire:

La citire ne aflăm pe locul 45 din 80. Locul 1 este ocupat de Singapore, locul doi de Irlanda, locul trei de Japonia. Pe locul patru se clasează Coreea de Sud.

Matematică:

La matematică elevii români se clasează pe locul 45, din 80 de țări participante la nivel mondial. Deasupra noastră se sitiează pe locul 44 Grecia, pe locul 43 Emiratele arabe și Seria, care oupă locul 42. Bulgaria se situează sub noi, pe locul 48.

Știință:

Și la știință România ocupă locul 48. Pe locul 1 se află Singapore, pe locul doi Japonia, pe locul trei China și pe loculpatru Taiwan.

România, sub media OCDE

Rezultatele României comparativ cu media OCDE se mențin la un nivel semnificativ în condițiile în care, față de PISA 2018, media OCDE a scăzut considerabil: 15 puncte la matematică, -10 puncte la citire, -2 puncte la științe.

Comparativ cu media OCDE, ponderea elevilor cu rezultate foarte bune în cel puțin un domeniu (nivel 5 sau 6) la evaluarea PISA 2022 este de aproape trei ori mai mică în România. Pe de altă parte, ponderea elevilor cu rezultate slabe la toate cele 3 domenii (sub nivelul 2, considerat prag pentru alfabetismul funcțional) este de două ori mai mare.

Astfel, dacă la nivel OCDE 16,4% dintre elevi au înregistrat în medie rezultate sub nivelul 2 la toate cele trei domenii, deci se încadrează la nivelul analfabetismului funcțional, în România ponderea acestora este de 33,2%.

La polul opus, 13,7% dintre elevi au reușit, în medie la nivel OCDE, să obțină rezultate de top în cel puțin un domeniu (nivel 5 sau 6). În România, procentul este de 5%.

România se încadrează, în rândul țărilor participante, în a treia categorie – cea a țărilor cu rezultate sub media OCDE.

Rezultate PISA 2022. Cine sunt liderii internaționali

Iată lista liderilor internaționali. Singapore se află pe primul lc la toate cele trei materii.

Matematică:

Singapore – 575 puncte

Macao (China) – 552 puncte

Taipei Chinezesc (denumirea OCDE) – 547 puncte

Hong Kong (China) – 540 puncte

Japonia – 536 puncte

Coreea de Sud – 527 puncte

Estonia – 510 puncte

Elveția – 508 puncte

Canada – 497 puncte

Olanda – 493 puncte

Citire:

Singapore: 543 puncte

Irlanda – 516 puncte

Japonia – 516 puncte

Coreea de Sud – 515 puncte

Taipei Chinezesc (denumirea OCDE) – 515

Estonia – 511 puncte

Macao (China) – 510

Canada – 507 puncte

SUA – 504 puncte

Noua Zeelandă – 501 puncte

Științe:

Singapore – 561 puncte

Japonia – 547 puncte

Macao (China) – 543 puncte

Taipei Chinezesc (denumire OCDE) – 537 puncte

Coreea de Sud – 528 puncte

Estonia – 526 puncte

Hong Kong (China) – 520 puncte

Canada – 515 puncte

Finlanda – 511 puncte

Australia – 507 puncte

Rezultate PISA 2022. Lidrii europeni

La nivel european (UE plus alte țări), după liderul Estonia, care-și păstrează locul în pofida unor scăderi semnificative la fiecare dintre cele trei evaluări, țările cu ele mai bune rezultate în evaluări sunt:

Matematică – rezultate peste media OCDE: Elveția, Olanda, Irlanda, Belgia, Danemarca, Marea Britanie, Polonia, Austria, Republica Cehă, Slovenia, Finlanda, Letonia, Suedia

Citire – rezultate peste media OCDE: Irlanda, Estonia, Marea Britanie, Finlanda, Danemarca, Polonia, Republica Cehă, Suedia, Elveția, Italia

Științe – Estonia, Finlanda, Irlanda, Elveția, Slovenia, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Letonia, Danemarca, Suedia, Germania, Austria, Belgia



România a participat cu elevi din 180 de școli

Testările PISA 2022 s-au desfășurat în primăvara anului 2022, iar în România au participat peste 7.000 de elevi din 180 de școli. A fost pentru prima dată când România a susținut testul digitalizat.

„România va beneficia, în premieră, de un raport național care ne va ajuta să contextualizăm rezultatele obținute de elevii români și să obținem astfel mai multe date relevante care pot fi utilizate pentru a fundamenta anumite măsuri. În plus, vom putea înțelege mai bine care a fost impactul pandemiei de Covid-19 asupra sistemului național de educație, în raport cu alte sisteme educaționale”, declara în vara acestui an ministrul Educației, Ligia Deca.

Cum s-a realizat testarea PISA 2022

Este a șasea rundă de evaluare PISA la care participă România. Potrivit edupedu.ro, care citează datele prezentate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în România evaluarea PISA 2022 s-a desfășurat astfel:

Testările s-au desfășurat în perioada 11 aprilie – 30 mai 2022.

Au luat parte aproximativ 7.400 de elevi cu vârsta de aproximativ 15 ani (născuți în 2006), din toate județele țării – eșantion declarat reprezentativ pentru elevii din România cu această vârstă.

Pentru prima dată în România, evaluarea s-a desfășurat computerizat.

Elevii au putut susține evaluarea în limba română sau maghiară, în funcție de limba de studiu, iar pentru elevii care au susținut testul în limba maghiară a fost păstrat nivelul de reprezentativitate a eșantionului.

Testul de evaluare a gândirii creative a avut drept scop identificarea factorilor care sprijină dezvoltarea creativității.

Organizarea în cifre

Au participat 260 de unități de învățământ din țară

69% dintre acestea sunt din mediul urban, 31% din mediul rural. Fiecare a desemnat un coordonator PISA care a participat la o sesiune de formare.

Au avut loc în medie două sesiuni de evaluare / școală

83% dintre teste s-au făcut în limba română, 17% – în maghiară

Sesiunile au fost monitorizate de către 32 de monitori de calitate interni și 3 monitori de calitate internaționali

51% dintre elevi au fost fete

România, țara cu cei mai mulți elevi analfabeți funcțional

Rezultatele PISA 2018 au arătat că România a obținut cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la Matematică. Este vorba despre 14 puncte pierdute față de PISA 2015 și 15 puncte față de PISA 2012.

Potrivit raportului OECD din 2018, 59% dintre elevii români a au atins cel puțin nivelul 2 la citire. Asta înseamnă că acești elevi pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text de mărime medie, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite, uneori complexe și pot reflecta asupra scopului și formei unui text, atunci când sunt puși să facă asta.

De cealaltă parte 41% dintre elevi nu pot ajunge la nivelul 2, acesta fiind nivelul de analfabetism funcțional la citire/lectură. Analfabetismul funcțional este definit simplu prin faptul că un elev care citește un text nu poate explica și nu înțelege despre ce este vorba în textul respectiv.

La matematică sunt și mai mulți elevi care nu se descurcă nici măcar cu operații aritmetice de bază, procentul celor care nu ajung la nivelul 2 de dificultate în testele PISA 2018 fiind de 47%. De exemplu, nu s-au descurcat să compare distanța totală a două rute alternative sau să convertească prețuri din lei în valută.

În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%.

Cum s-a descurcat România anii trecuți

România participă la testare încă din anul 2000 ciclurile de participare de până acum fiind: PISA 2000, PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015, PISA2018 și PISA2021.

Pisa 2000 – locul 34 din 42

PISA 2006 – locul 47 din 57

PISA 2009 – locul 49 din 65

PISA 2012 – locul 45 din 65

PISA 2015 – locul 48 din 72

PISA 2018 – locul 47 din 79

Elevii români vor participa și la testarea din 2025

Elevii de 15 ani din România vor participa la testarea PISA 2025, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern. Este vorba despre proiectul privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor – PISA 2025, inclusiv la opțiunile internaționale dezvoltate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Sociologul Gelu Duminică: „Nu suntem pregătiți. Totul ne ia prin surprindere”

Sociologul Gelu Duminică a făcut recent o radiografie fidelă a societății în care trăim dar și a sistemului de educație care nu se va ridica prea curând la nicelul celui european. Sociologul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-avertisment.

„România are 400.000 de mii de copii de vârstă școlară care sunt în afara scolii; doar 4 din 5 copii reușește să termine clasa a VIII-a și doar 7 din 10 termina liceul sau o scoală profesională; 4 din 10 copii în vârsta de 15 ani de-abia știu să scrie și să citească, chiar dacă până la aceasta vârstă au fost înscriși la școală; 1 din 5 adolescenți și tineri nu mai merg la școală și nu primește nicio formă de pregătire vocațională; mult prea mulți copii cu dizabilități, din mediul rural, din familii monoparentale și din zone vulnerabile se regăsesc printre cei pentru care sintagma „școală de calitate” nu are un corespondent în realitate. Cifrele astea nu au apărut peste noapte, țara noastră fiind cam în aceeași situație de vreo sută de ani. Da, de vreo 100 de ani suntem țara care se bate constant pentru cel mai slab sistem de educație din Europa!

Sunt foarte multe studii și analize făcute la nivel național și global care ne arătau, și încă ne arată, ca nu stăm bine deloc și că dacă nu facem ce trebuie în cel mai scurt timp ne va fi și mai greu în viitorul foarte apropiat. Mai întotdeauna nu am fost pregătiți pentru ceea ce știam că ni se va întâmpla, chiar dacă mai niciodată ceea ce ni s-a întâmplat nu ne-a luat, cu adevărat, prin surprindere.

Noi nu suntem pregătiți nici când vine zăpada in ianuarie, canicula în iulie și ploile in mai. Nu suntem pregătiți să facem față inundațiilor care vin în zone care au mai fost inundate și în anii trecuți și care nu au beneficiat de nicio investiție pentru îndiguire. Nu suntem pregătiți să stăvilim pământul chiar și atunci când am tăiat orice urmă de copac de pe acel deal. Nu suntem pregătiți să facem față presiunii demografice chiar dacă avem cea mai mare migrație a forței de munca activă din Europa și una dintre cele mai mici natalități.

Ne iau prin surprindere datele care arată că sistemul educațional romanesc este unul dintre cele mai slab performante din Europa. Facem toate astea, si multe altele, și ne întrebam de ce suntem atât de nepregătiți? Poate și pentru ca, așa cum ne spunea Negruzzi încă din 1853, Europa, cu valorile si ideile ei, e mult prea departe de București”, a mai spus sociologul.

Ce este testarea PISA

PISA – Programme for International Student Assessment – este un studiu comparativ internațional organizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

(OCDE). Studiul măsoară competențele de bază ale elevilor în vârstă de 15 ani în trei domenii principale – citire, matematică și științe. Administrarea testelor PISA este realizată de un consorțiu internațional, la fiecare trei 3 ani. România participă la PISA încă din anul 2000.