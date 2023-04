Cum explică ministrul Educaţiei necesitatea examenelor suplimentare de admitere la colegii

Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat de ce continuă să susțină admiterea suplimentară la colegii în noile proiecte de legi ale Educației, deși măsura a fost intens contestată.

„Motivaţia introducerii probei de admitere la liceu vine din observaţiile noastre din ultimul deceniu care spun aşa: o dată - focusul pentru pregătire, în general, în gimnaziu se axează pe materiile de examen şi copiii tindeau să nu mai ia în calcul alte obiecte. A existat acea luare în considerare a mediilor din gimnaziu care a fost eliminată din admiterea la liceu tocmai pentru că notele variau foarte tare. Ceea ce încercăm noi să facem cu această admitere la liceu este să potrivim mai bine elevul cu profilul pe care şi-l alege, pentru că vedem multe răzgândiri, transferuri fiindcă nu li se potriveşte profilul la care au fost repartizați prin repartizarea aceea computerizată“, a explicat ministrul pentru TVR Info.

2027, prima generația care ar susține examenul

În plus, a adăugat oficialul, odată ce un copil doreşte să meargă pe profilul de ştiinţe ale naturii, el trebuie să fie pregătit să gestioneze acele 10-12 ore de matematică şi ştiinţe pe care le are pe săptămână şi să ştie că potenţialul lui este pe acea direcţie: „De aceea am introdus ideea. La început se axa pe un procent mai mare - 90% din locuri acolo unde a existat competiţie în trecut şi dacă liceul doreşte să organizeze examen de admitere. Am luat în considerare ceea ce am primit ca feedback de la elevi, de la studenţi şi am coborât acest procent tocmai pentru a da o şansă celor care nu au o zi bună şi la concursul de admitere în liceu nu iau o notă bună, care la Evaluarea Naţională au o notă onorabilă şi pot să opteze pentru acelaşi profil pentru acea diferenţă de 40%“.

Deca a subliniat că acest examen va fi organizat, cel mai devreme, în anul 2027, pentru elevii care intră în clasa a V-a după adoptarea noii legi a Educaţiei.

Reamintim că, în acest moment, admiterea la liceu se face în urma repartizării computerizate, pe baza notelor obținute la examenele de Evaluare Națională, respectiv Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă.

Prevederea care permite liceelor unde există concurență să organizeze simultan o admitere suplimentară pe baza subiectelor elaborate de Ministerul Educației a fost combătută atât de reprezentanți ai elevilor, cât și de părinți și CNCD. Principalele argumente fiind acelea că examenul suplimentar este discriminatoriu și reprezintă un stres în plus pentru elevi.