Consumul de droguri în școli, un fenomen scăpat de sub control

Sunt școli în București unde elevii aprind bețișoare parfumate în clase pentru a ascunde mirosul de canabis, a atras atenția Ramona Dabija, directoarea Agenției Naționale Antidrog (ANA) în cadrul unei dezbateri despre combaterea consumului de droguri în unitățile de învățământ, care a avut loc în Camera Deputaților.

„Elevii aprind bețișoare parfumate în clasă pentru că vine doamna de la ANA, nu pentru că intră în clasă profesorul de la școala respectivă. Și miroase a canabis”, a arătat aceasta.

Fenomenul a scăpat de sub control și este nevoie de o intervenție imediată, a avertizat și medicul Adrian Streinu-Cercel. „Este cât se poate de clar că trebuie intervenit în forţă în această problemă, mai ales că acele aşa-zise legale sunt nişte droguri nenorocite, care prăjesc creierul celor care consumă, în proporţie de peste 30% în primele şase luni de utilizare a lor“, a explicat doctorul. El a adus în atenție și mai multe statistici realizate de experți. „Valorile pentru anul 2021 arată că, la nivelul tinerilor de 16-34 de ani, 6% declară consum de droguri în ultima lună, câteva mii de elevi şi studenţi, 28% consumă canabis şi noile substanţe psiho-active, aşa-zisele legale. România are doar 1.600 de locuri de tratament, cu maximum 30-40 pentru adolescenţi sub 18 ani, iar vârsta primului consum a scăzut la 13 ani“, a mai menționat Streinu-Cercel.

Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în adicții, spune că în prezent „vorbim de un consum în fiecare liceu și aproape în majoritatea școlilor generale. Un fenomen scăpat de sub control. Vorbim de trafic de droguri generalizat în rândul adolescenților, ceea ce este grav pentru precocitatea consumului, imaturitatea neurocerebrală și psihoemoțională a acestora și efectele toxice asupra funcționării și structurii creierului și desigur asupra dezvoltării personalității”. Iar un adolescent consumator de droguri înseamnă deja un adult cu multiple probleme, potrivit specialistului.

Experții prezenți la dezbatere au punctat că este nevoie de campanii de informare şi educare la nivelul şcolilor şi pentru a ţine şcolile sub control ar trebuie să recurgem la testarea suprafeţelor, băncilor şi a apelor reziduale pentru a cunoaşte circulaţia drogurilor: „Dacă ştii ce droguri circulă într-un anumit teritoriu, ştii şi încotro s-o iei încât să-i cauţi pe cei care le aduc şi le distribuie”.

În schimb, psihologul Mihai Copăceanu susține că elevii au nevoie de programe de dezvoltarea de abilități și atitudini sănătoase si acestea se dezvoltă în timp, nu prin simple prezentări de câte o oră în Școala Altfel. Ministerul Educației are obligația de a elabora programe și discipline care să abordeze tematica drogurilor la gimnaziu și la liceu, a precizat el.

Experții atrag atenția că informarea cu privire la efectele devastatoare ale consumului de droguri ar trebui să plece din familie, însă specialiștii reclamă implicarea tot mai superficială a părinților. „O altă problemă identificată, împreună cu Ministerul Sănătăţii, este cea a medicilor de familie. Aceştia sunt cei care pot semnala, pot trimite către specialişti, psihologi sau psihiatri atunci când copiii au probleme. Problema noastră este că de multe ori părinţii nu-şi dau acordul să fie văzuţi copiii de un psiholog, nu mai vorbim de psihiatru şi, deşi au scrisoare medicală, ei nu se duc şi ne dăm seama de acest lucru când ei se reîntorc la secţia de toxicologie", a mai explicat directoarea ANA. Când vine vorba de părinți, psihologul spune că atât ei, cât și profesorii au nevoie „de susținere, de dezvoltare a unor abilități de recunoaștere și identificare a fenomenului la nivel individual și de intervenție eficientă”, iar tinerii au nevoie de educație constant, dar „măsurile care au unic scop să amenințe sau să sperie tinerii, nu au efect”.

În acest sens, lunar, 40 de profesori vor fi formați pentru a recunoaște elevii care consumă droguri, printr-un proiect comun al Ministerului Educației împreună cu Ministerul Sănătății și Agenția Națională Antidrog (ANA).