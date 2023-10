Cine sunt elevii români calificați la mondialele NASA. Au uimit specialiștii folosind ingineria, arta, programarea și tehnologia ca să rezolve probleme din lumea științei VIDEO

În perioada 7-8 octombrie, 6 elevi ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri" din Galați s-au aventurat în cosmos prin intermediul competiției „NASA International Space Apps Challenge 2023" și au terminat învingători la Iași, nominalizați pentru premiile mondiale.

Aflat la a 12-a sa ediție, la care au participat peste 7.000 de echipe, „NASA International Space Apps Challenge" este cel mai mare hackathon global și anual, iar această ediție a fost cea mai mare din istoria competiției.

Pe parcursul celor două zile de concurs, participanții din întreaga lume formează echipe și utilizează inginerie, artă, programare, storytelling, tehnologie și alte abilități pentru a rezolva probleme de actualitate legate de lumea științei, propuse de personalul NASA.

Echipa gălățeană „Kilonova”, formată din elevii Pătrașcu Andrei Bogdan, Lazăr Dragoș George, Găinaru Ioan-Octavian, Vasilache Maria-Eliza, Moscaliuc Teodor și Neculau Rareș-Andrei, a abordat provocarea „Immersed in the Sounds of Space".

NASA oferă o varietate de „sonificări" - traduceri ale datelor astronomice 2D în sunet - care oferă o nouă modalitate de a percepe imaginile și alte informații din spațiul cosmic.

Senzația mișcării printre obiecte spațiale în 3D

Misiunea celor 6 a fost să creeze sonificări pentru date 3D din spațiu, zboruri video, care permit privitorilor să experimenteze cum ar fi să se miște printre obiecte spațiale în 3D.

„Chiar ne-a pus pe gânduri: având în vedere că sonificarea unei imagini durează câteva secunde, cum am putea utiliza aceeași tehnică pentru un video, care el însuși are mai multe cadre, dar și mai multe cadre pe secundă?"

Astfel, echipa și-a creat propriul sistem pentru realizarea unei sonificări: după ce clipul este împărțit în mai multe cadre, proprietățile fiecărui pixel din imagine sunt atribuite unor proprietăți ale sunetului. Luminozitatea pixelului este atribuită frecvenței sunetului, culoarea corespunde instrumentului utilizat, iar locația pixelului pe ecran reprezintă canalul audio din care este redat sunetul.

Astfel, poiectul denumit „Selenotone" produce o sonificare unică, corespunzătoare videoclipului procesat.

Sonificările sunt intuitive și ușor de interpretat, de exemplu un sunet puternic și înalt, însoțit de un ritm lent, poate reprezenta imaginea spațiului cosmic acoperit de o sumedenie de strălucitoare stele îndepărtate; pe de altă parte, o înregistrare îndeaproape a unei supernove este reprezentată de o varietate de instrumente cântând simultan (armonic), însoțite de un ritm rapid.

50.000 de participanți din 400 de orașe din toată lumea

„Scopul sonificărilor nu este de a transmite cum sună spațiul în realitate, ci de a converti ceea ce vedem în ceea ce auzim, pentru a oferi o cale perceptuală diferită care ne poate ajuta să înțelegem și să apreciem minunile universului", explică reprezentanții NASA.

În România, evenimentul s-a desfăşurat fizic la Bucureşti şi Cluj-Napoca şi online la Timişoara, Iaşi şi Oradea, iar printre speakerii evenimentului s-au numărat Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spaţiu, Eduard Mititelu, secretar de Stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Kuldeep Kaushik, CEO NN România şi Vlad Duţescu, Managing Partner Sandler România.

Cele cinci echipe câștigătoare din România sunt Dvloper.io din București, R.A.G.E din Cluj-Napoca, Open 360 din Timișoara, Kilonova din Galați și Soft Hoarders din Oradea.

Câștigătorii au fost aleși dintr-un total de 28 de echipe locale. Din punct de vedere al numărului de participanți, în România au fost 189 de concurenți, plasând țara pe locul șase în Europa. La nivel global, au fost peste 50.000 de participanți în peste 400 de orașe.

Cele cinci proiecte din România merg mai departe către etapa globală, unde specialiștii de la NASA vor alege câștigătorii dintr-un număr de 3.000 de proiecte.