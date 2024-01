Cadrele didactice pot ajunge și la venituri de 10.000 de lei, din iunie

Ministrul Educației, Ligia Deca a afirmat în cadrul unei conferințe susținute în Argeș că obiectivul ministerului este ca salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu pe economie. Planurile pentru noile salarii ale profesorilor din luna iunie 2024 arată că unele cadre didactice pot ajunge și la venituri de 10.000 de lei.

Într-o conferință de presă susținută în județul Argeș, ministrul Educației, Ligia Deca a spus că va exista o creștere de 50% a salariilor din învățământ față de luna mai a anului trecut, înainte de proteste, dar și că obiectivul ministerului este ca salariul profesorului debutant să fie egal cu salariul mediu pe economie.

Valoarea salariului mediu pe economie era 4.692 de lei în luna octombrie 2023, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

„Există un angajament al coaliției care vizează noua grilă de salarizare cuprinsă în legea salarizării unitare, ce se află în elaborare la Ministerul Muncii, să includă pentru învățământ baza, adică salariul debutantului egal cu salariul mediu pe economie. Această promisiune rămâne în picioare, este o promisiune pentru care noi la Ministerul Educației luptăm. Ceea ce am văzut este că de la 1 ianuarie, în lipsa legii salarizării unice, pentru că ea nu a fost finalizată pentru toate categoriile, am mers pe o negociere cu federațiile sindicale din învățământ și am văzut această creștere legiferată de 20% pe medie pentru anul 2024, creștere care se adaugă peste creșterea de aproximativ 30% pe medie, care s-a întâmplat deja în anul trecut. Vorbim despre o creștere față de ce aveam anul trecut în luna mai, înainte de protest, de peste 50% în medie în sistemul de învățământ. Este un pas important, însă obiectivul nostru, obiectivul meu este ca noua grilă de salarizare din legea salarizării unice să plece de la salariul debutantului, care să fie cel puțin egal cu salariu mediu pe economie.”, a transmis Ligia Deca.

Zilele trecute, Ligia Deca s-a delimitat de angajamentul care a pus capăt grevei profesorilor, aceasta a declarat că promisiunea de a mări salariile profesorilor debutanți la 4.600 de lei net nu i-a aparținut.

„Promisiunea nu a fost a mea, a fost a ministrului Muncii de la acea vreme. Nu mă pot substitui ministrului Muncii în responsabilitatea de a adopta legea salarizării.”, a declarat Ligia Deca, conform Edupedu.

Greva profesorilor de anul trecut, cea mai mare din ultimele două decenii, s-a încheiat după ce ministrul Municii de la acea vreme, Marius Budăi, alături de care stătea Ligia Deca, a anunțat că profesorul debutant va câștiga de la 1 ianuarie 2024 un salariu net de 4.600 de lei pe lună.

Profesorii debutanți primesc în jur de 3.600 de lei, cu o mie de lei mai puțin de cât anunța Ministrul Muncii alături de Ministrul Educației. De luna viitoare, dascălii vor primi 3.556 lei salariu net, creșterea procentuală va fi de 12,6%.

Ministrul Educației a spus că nu a anunțat chiar de la acea conferință de presă că nu este promisiunea ei pentru că „nu putea contrazice un ministru care avea în atribuții această lege” și nici „să prevădă ce se va întâmplă economic cu situația României”.

Veniturile profesorilor începând cu luna iunie 2024

De altfel, Ligia Deca anunțat că între iunie 2023 și iunie 2024, profesorii vor avea parte de creșteri salariale și de peste 50%. Unele cadre didactice vor avea salarii de 10.000 de lei după majorări.

De exemplu, salariul brut al unui profesor debutant va depăși 6.400 de lei, iar un profesor cu peste 25 de ani vechime și grad didactic I va avea un salariu brut care va depăși 10.200 de lei.

Un alt exemplu ne arată că salariul unui director de școală cu gradul didactic I ar putea ajunge la un salariu brut de 11.484 de lei după creșterile din iunie 2024. Iar la aceste salarii pot fi adăugate diverse sporuri.

„O să dau doar câteva exemple, poate sunt de interes. Am vorbit despre creşterea salariilor personalului din învăţământ. Ştim că salariile au crescut, în medie, între 25 şi 30% anul trecut, anul acesta vor creşte, tot aşa, pe medie, cu 20%. Asta înseamnă că între iunie 2023 – iunie 2024 avem o creştere, per total, de peste 50% în medie, în învăţământ. În cazul directorilor, creşterea, raportată la luna decembrie, începând cu 1 ianuarie, este de aproximativ 30%. În iunie, creşterea, pe medie, tot aşa, sare undeva la 36%, vorbim despre creşteri importante”, a afirmat Ligia Deca, potrivit RTV.

În Ordonanța „Trenuleț”, adoptată la sfârșitul anului trecut se menționează că salariile brute, de bază, „ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar și ale personalului nedidactic din sistemul national de învățământ se majorează în anul 2024 cu 20%, în două tranşe, după cum urmează: a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 se acordă o majorare cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023; b) începând cu data de 1 iunie 2024 se acordă diferența până la 20%.”