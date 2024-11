Au început nominalizările pentru „Profesorul Anului din mediul rural” 2025. Ce proiecte vor fi premiate

Au început nominalizările pentru cea de-a patra ediție a Galei „Profesorul Anului din mediul rural” 2025, organizat de Teach for România. Scopul evenimentului este recunoașterea profesorilor care demonstrează că, în ciuda provocărilor, educația de înaltă calitate este posibilă și în școlile din mediul rural.

„Competiția este organizată de Teach for România și își propune să-i promoveze pe dascălii din mediul rural -profesori, învățători, educatori care se pregătesc și își folosesc toată creativitatea și resursele pentru a le oferi copiilor șansa la un viitor mai bun prin educație modernă, de calitate și relevantă”, transmit organizatorii într-un comunicat.

„Profesorul Anului din mediul rural” 2025, categoriile de nominalizare

Categoriile de nominalizare sunt:

Cadre didactice debutante;

Dezvoltarea literației (a abilităților de citit-scris);

Dezvoltarea abilităților socio-emoționale;

Dezvoltarea leadership-ului în rândul elevilor;

Educatori;

Implicare în comunitate;

Prevenirea abandonului școlar.

Nominalizările pot fi făcute până pe 13 decembrie, pe site-ul Teach for Romania.

Poate fi nominalizat orice cadru didactic – educator, învățător, profesor, consilier școlar (mai puțin cadrele didactice și alumnii din comunitatea Teach for Romania) pentru proiectele derulate în perioada septembrie 2023 – august 2024. Nominalizările pentru aceasta gală pot fi făcute de către elevi, părinți, alte cadre didactice, directori, inspectori școlari, reprezentanți ai entităților cu activitate în domeniul educațional precum ONG-uri, entități media, instituții publice etc.

Cum vor fi evaluate nominalizările

Toate nominalizările vor fi evaluate într-o primă etapă de cadre didactice și experții în educație care fac parte din comunitatea Teach for Romania. În a doua etapă, pentru fiecare categorie, un juriu format din 5 persoane va evalua fiecare candidatură și va oferi un punctaj pe baza grilei de evaluare. Din juriu vor face parte: reprezentanți ai societății civile, experți în educație, reprezentanți ai sectorului business, elevi, parteneri instituționali, parteneri media, profesori sau alumni susținuți de Teach for Romania. Primele 3 candidaturi conform punctajului, din fiecare categorie, vor fi documentate în teren pentru a verifica validitatea informațiilor furnizate.

„Ajunsă la cea de-a patra ediție, Gala din acest an va acorda o atenție deosebită acelor profesori care nu doar inspiră prin dedicarea lor, ci promovează și leadershipul colectiv, mobilizând întreaga comunitate — de la elevi și părinți, până la colegi, lideri locali și decidenți politici — pentru a genera schimbări profunde și de durată. Pentru noi, în Teach for Romania, leadershipul colectiv este o valoare semnificativă la care ne uităm, pentru că reprezintă o forță transformatoare ce trece dincolo de inițiativa individuală, invitând la colaborare activă pentru o misiune comună: îmbunătățirea educației pentru toți copiii, indiferent de contextul lor socio-economic”, a declarat Iuliana Pielmuș, director executiv Teach for Romania.

Teach for Romania: 1 din 5 elevi abandonează școala

Conform evaluărilor Teach for Romania, 1 din 5 elevi din mediul rural abandonează școala, iar tot 1 din 5 elevi nu reușește să obțină nota 5 la Evaluarea Națională, de două ori mai mulți decât în mediul urban. La începutul anului școlar trecut, 5 din 10 elevi din mediul rural întâmpinau dificultăți la scris și citit. Cu toate acestea, există profesori, învățători, educatori și consilieri școlari care, în ciuda navetei dificile și a multiplelor provocări, sprijină elevii să sfideze aceste statistici și să aibă o șansă reală la un viitor mai bun și acești profesioniști merită să fie recunoscuți și celebrați public, mai precizează organizatorii. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unui eveniment de gală, organizat în februarie 2025.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care recrutează și pregătește oameni să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. În anul școlar 2023-2024, 145 de cadre didactice fac parte din acest program și predau în 126 școli, din 22 de județe.