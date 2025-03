Trump amână din nou, cu o lună, aplicarea tarifelor vamale pentru bunurile din Mexic

Donald Trump a amânat joi, din nou, aplicarea tarifelor vamale de 25% pentru majoritatea bunurilor din Mexic.

„După ce am vorbit cu preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, am convenit că Mexicul nu va fi obligat să plătească tarife vamale pentru nimic din ceea ce intră sub incidenţa Acordului USMCA", a scris Trump joi, 6 martie, pe Truth Social.

„Acest acord este valabil până la 2 aprilie”, a precizat şeful Casei Albe.

Anunţul lui Trump vine după ce secretarul său pentru comerţ, Howard Lutnick, a declarat că tarifele atât pentru Canada, cât şi pentru Mexic vor fi „probabil” amânate, scrie News.ro.

„Depunem eforturi, împreună, la graniţă, atât în ceea ce priveşte oprirea imigranţilor ilegali să intre în Statele Unite, cât şi în ceea ce priveşte oprirea fentanilului”, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

Miercuri, președintele SUA anunțase că va scuti producătorii de automobile de tarifele sale punitive de 25% pentru Canada şi Mexic, timp de o lună, dacă respectă acordul de liber schimb existent, după ce a discutat la telefon cu directorii executivi ai companiilor americane Ford, GM şi Stellantis.

De asemenea, Trump anunțase luni că Mexicul și Canada „nu mai au spaţiu de manevră" pentru a evita taxele vamale care urmează să intre în vigoare în noaptea de luni spre marţi.

Ulterior, președinta Mexicului a declarat că va veni cu un răspuns pe măsură.

„Nu există motiv, rațiune sau justificare pentru a susține această decizie care ne va afecta poporul și națiunile... Nimeni nu câștigă”, a declarat Sheinbaum.

Aceasta informase că va discuta Trump „probail joi” și că va anunța care este răspunsul Mexicului, inclusiv ce tarife vamale va aplica drept replică, la un eveniment în piața Zocalo, ce va avea loc duminică, 9 martie.

La 3 februarie, în urma unei discuții, Trump și Sheinbaum au ajuns la un acord privind întreruperea „imediată”, pentru o lună, a tarifelor de 25% impuse de Statele Unite bunurilor din țara vecină.