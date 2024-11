Toate femeile președintelui. Doamnele pline de farmec apropiate de Donald Trump

În timp ce Donald Trump își sărbătorea victoria din noaptea alegerilor la Mar-a-Lago, nu trebuia să căutați prea departe pentru a-i găsi pe cei care l-au ajutat să obțină victoria.

Printre oaspeții înstăriți s-au amestecat și asistentele de rang înalt ale lui Trump, care alcătuiesc cercul său interior plin de farmec, scrie Daily Mail.

Așadar, cine sunt toate femeile președintelui?

Alina Habba

Avocatul lui Trump care deține o armă nu este niciodată departe de președintele ales, chiar și în afara sălii de judecată.

Guru-ul juridic, în vârstă de 40 de ani, este cel mai bine cunoscut pentru apărarea șefului său în cazul de fraudă împotriva procurorului general din New York, Letitia James, și a devenit rapid un favorit MAGA.

În iulie, ea a ținut prima pagină a ziarelor datorită unui discurs emoționant pe care l-a ținut la RNC, în timpul căruia și-a înecat lacrimile în timp ce îi mulțumea lui Trump pentru că a contribuit la modelarea carierei sale.

Habba este Managing Partner al Habba Madaio & Associates și are licență pentru a practica în New York, New Jersey și Connecticut

De asemenea, ea face parte din consiliul de administrație al Birth Haven, o organizație pentru femeile însărcinate fără adăpost.

Habba s-a căsătorit cu Gregg Reuben, CEO Centerpark, în 2020. Cuplul îi crește împreună pe copiii ei, Chloe și Luke, din căsătoria anterioară cu Matthew Eyet, precum și pe fiul lui Reuben, Parker, din relația lui anterioară.

Recent, Habba a fost văzută în timp ce îi cânta șefului melodia „Trump Won” (Trump a câștigat), în timpul festivităților post electorale de la Mar-a-Lago.

Lara Trump

Miercuri, în timp ce Trump le spunea americanilor că a „făcut istorie”, mâna sa dreaptă, la propriu și la figurat, era nora sa, Lara Trump.

Lara, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Eric, fiul lui Trump, și a făcut o neobosită campanie în numele socrului său de când acesta a devenit candidatul republican.

Fosta producătoare de televiziune este copreședinte al Comitetului Național Republican și a crescut în ochii familiei în timpul campaniei, apărând adesea la mitingurile socrului său.

Ea este mama a doi copii și a cochetat cu muzica dar a fost ridiculizată de liberali.

Ea a postat primul ei single original în aprilie, după o versiune acustică a cântecului „I Won't Back Down” al lui Tom Petty din 1989, lansată în septembrie anul trecut.

Kellyanne Conway

Kellyanne Conway a fost numită director de campanie al lui Trump în timpul campaniei sale de succes din 2016 și de atunci a rămas apropiată de președintele ales.

După ce a devenit prima femeie care a condus cu succes o campanie prezidențială, Conway a fost consilier principal al președintelui la Casa Albă a lui Trump.

Din 2020, ea a lucrat ca un pollster lider și consultant politic, înființându-și propria afacere KAConsulting LLC.

În 2022, Conway, în vârstă de 57 de ani, s-a alăturat canalului Fox News în calitate de colaborator. Cartea de memorii a lui Conway, „Here's the Deal”, a avut un succes instantaneu, devenind bestsellerul New York Times nr. 1.

Conway este divorțată de soțul ei George Conway de 22 de ani. Cei doi și-au anunțat despărțirea în 2023 și au împreună o fiică.

Megyn Kelly

Fosta jurnalistă Fox Megyn Kelly a devenit un aliat surprinzător pentru Trump în timpul campaniei 2024.

Cei doi au o istorie plină de conflicte care datează din 2016, când președintele ales a făcut remarci misogine despre Kelly, în vârstă de 53 de ani, după ce aceasta l-a presat cu privire la comentariile sale anterioare despre femei.

Dar, într-un moment în care s-a încheiat cercul, Kelly a urcat pe scenă luni seara pentru a ține un discurs înflăcărat în care l-a lăudat pe fostul său adversar și promisiunile acestuia de a proteja drepturile femeilor.

Kelly a fost o gazdă populară Fox News în 2016, când l-a întrebat pe Trump, în timpul primei dezbateri a alegerilor primare republicane, dacă are temperamentul necesar pentru a fi președinte.

Margo Martin

Margo Martin, originară din Oklahoma, a fost alături de președinte încă din perioada în care acesta se afla la Casa Albă, după ce s-a alăturat echipei lui Trump în calitate de consilier din partea Save America PAC.

Ea a fost una dintre puținele persoane care a rămas în echipa fostului președinte și după ce acesta a rămas la Casa Albă.

Martin, în vârstă de 28 de ani, a devenit director adjunct al departamentului de comunicare al Save America PAC al lui Trump, care a fost folosit în principal pentru a trimite e-mailuri susținătorilor și pentru a organiza mitingurile sale în întreaga țară.

Margo a fost celebrul consilier de comunicare care a dat ultima declarație de presă pentru administrația Trump.

În ciuda acreditărilor sale profesionale, Martin este poate mai recunoscută pentruasemănarea sa cu Melania Trump, 53 de ani.

De atunci, ea a devenit o vedetă de sine stătătoare, câștigând zeci de mii de urmăritori online pentru că își etalează numeroasele avantaje fastuoase care vin odată cu colaborarea cu o figură politică proeminentă.

Natalie Harp

Cunoscută în cercurile MAGA drept „imprimanta umană”, Harp, 32 de ani, face parte integrantă din echipa de comunicare a lui Trump.

Harp a crescut într-o familie creștină devotată în California. În 2015 a absolvit Universitatea Liberty, colegiul creștin evanghelic din Lynchburg, Virginia.

În același an, Harp a fost diagnosticată cu cancer osos și a continuat să facă chimioterapie fără succes de două ori.

În 2018, legea „Right to Try” a lui Trump i-a permis să caute un tratament eficient pentru cancerul osos în stadiul 2, după ce altele eșuaseră.

Legea permite pacienților să solicite utilizarea medicamentelor experimentale care nu au fost aprobate de FDA. Harp spune că legea lui Trump i-a salvat viața.

Ea a continuat să fie gazda unei emisiuni TV The Real Story pe One America Network.

Trump a descris-o pe Harp ca „luminând ecranul televizorului așa cum foarte puțini oameni pe care i-am văzut vreodată făcând-o”.

După ce și-a clădit o carieră de succes la OAN - unde segmentele sale vizau politicile democraților și erau adesea presărate cu referiri la credința sa - Harp a fost recrutată de Trump. În martie 2022, ea a părăsit One America Network și s-a alăturat echipei de comunicare a acestuia.

Siggy Flicker

Fostă vedetă a Real Housewives of New Jersey, Sigalit „Siggy” Flicker s-a folosit de simpatizanții săi din reality TV pentru a deveni o celebritate MAGA.

Flicker l-a cunoscut pe Trump prin intermediul bunei sale prietene Habba și de atunci a fost o susținătoare înfocată.

S-a născut în Israel și este fiica unui supraviețuitor al Holocaustului. În ultimii ani, ea a devenit sinonimă cu Jexit, organizația sa care face apel la evrei să se alăture partidului republican.

Ea se numără printre prietenii lui Trump din Florida și este văzută în mod regulat cu el la Mar-a-Lago, dar a declarat Daily Mail că nu caută niciun fel de rol oficial.

„Voi fi întotdeauna acolo pentru a-l sprijini în culise”, spune ea.

Susie Wiles

Numită de Trump „fecioara de gheață”, șefa de cabinet a președintelui ales lucrează de obicei în spatele scenei.

Wiles, în vârstă de 67 de ani, a devenit prima femeie numită vreodată în această funcție la Casa Albă.

Ea este fiica regretatului Pat Summerall, un jucător din NFL care a devenit unul dintre cei mai emblematici prezentatori sportivi din America, care s-a luptat și cu alcoolismul.

El a ajutat-o pe Wiles să obțină primul ei loc de muncă, lucrând pentru fostul său coechipier de la New York Giants, devenit politician, Jack Kemp - un congresman new-yorkez iubit la acea vreme.

De acolo, Wiles a plecat să lucreze pentru campania prezidențială a lui Ronald Reagan, înainte de a-și lansa cariera în Florida. Acolo, Wiles și-a făcut un nume ca un adevărat strateg politic.

În 2008, Wiles a fost co-președintele comitatului Duval al campaniei prezidențiale eșuate a senatorului John McCain. Apoi, a contribuit la lansarea carierei omului de afaceri Rick Scott - înainte de a se alătura unei importante firme de lobby guvernamental.

În 2012, Wiles s-a ocupat de campania în alegerile primare pentru Congres a lui DeSantis și l-a ajutat ulterior să câștige cursa pentru postul de guvernator al Floridei în 2018.

Însă, după ce DeSantis a ajuns pe scaunul de guvernator, a avut loc o cădere spectaculoasă, iar ea a trecut în echipa Trump.