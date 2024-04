Planul MAGA de guvernare pe 100 de ani pus la cale de Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Trump

Cartea lui Isaac Arnsdorf, „Finish What We Started" („Să terminăm ceea ce am început”), care va fi publicată săptămâna viitoare, arată cum Steve Bannon, fostul strateg șef al lui Donald Trump, dorea să creeze o coaliție dominantă pentru a prelua puterea politică a SUA, potrivit The Guardian.

Volumul detaliază planul „mișcării Maga" ( Make America great again - sloganul politic al lui Trump) a lui Steve Bannon de a guverna timp de 100 de ani.

Cum vedea Steve Bannon viitorul Statelor Unite

Bannon, fost președinte al campaniei lui Donald Trump din 2016 și strategul Casei Albe credea, înainte de alegerile din 2020 și de atacul din 6 ianuarie asupra Congresului, că o „mișcare Maga" a susținătorilor lui Trump „ar putea conduce timp de o sută de ani".

În noua sa carte, reporterul Isaac Arnsdorf de la Washington Post (care a publicat joi un fragment din volum) scrie că „în afara unipartidismului" - referindu-se la termenul folosit de Bannon pentru establishmentul politic - „așa cum vedea Bannon, exista aripa progresistă a Partidului Democrat, pe care o considera o felie relativ mică a electoratului. Iar restul, marea majoritate a țării, era Maga”.

„Bannon credea că mișcarea Maga, dacă ar putea ieși din starea de reprimare și marginalizare din partea establishment-ului, reprezenta o coaliție dominantă care ar putea guverna timp de o sută de ani", scrie autorul în cartea sa.

Cine este Steve Bannon

Steve Bannon, un om de afaceri care a devenit un promotor al gândirii de extremă dreapta prin administrarea Breitbart News, a fost strategul șef al Casei Albe în 2017, post pe care l-a pierdut după ce neonaziștii au mărșăluit în Charlottesville în vara acelui an.

Totuși, el a rămas apropiat de Donald Trump, în special când fostul președinte a încercat să invalideze înfrângerea sa din 2020 în fața lui Joe Biden, încercare care a culminat cu atacul asupra Congresului din 6 ianuarie 2021, când susținătorii cărora Trump le-a spus să lupte pentru a bloca certificarea victoriei lui Biden au atacat Capitoliul SUA.

Atacul s-a soldat cu nouă decese, inclusiv sinucideri ale forțelor de ordine, peste 1.200 de arestări și sute de condamnări.

Pus sub acuzare pentru incitare la insurecție, Trump a fost a fost achitat.

În ciuda celor 88 de acuzații penale pentru subversiune electorală, reținere de informații clasificate și plăți pentru tăinuire și a sancțiunilor de mai multe milioane de dolari în procese civile pentru fraudă și defăimare (ultima fiind apărută în urma unei acuzații de viol pe care un judecător a calificat-o drept „substanțial adevărată"), Trump a câștigat cu ușurință nominalizarea republicană în acest an.

Planul „mișcării Maga” ar putea fi testat din nou

În prag de alegeri, Bannon rămâne o voce influentă în extrema dreaptă, în special prin podcastul său War Room și în pofida propriilor sale probleme juridice legate de sfidarea Congresului și de o presupusa fraudă, pe care le neagă.

Cu Trump și Biden umăr la umăr în sondaje, planul lui Bannon ar putea fi testat din nou, arată sursa citată.

„În încrederea sa că există în secret milioane de democrați care tânjesc să devină adepți ai lui Maga și care doar nu știu încă, Bannon s-a inspirat din nou din Hoffer (n.r filosoful Eric Hoffer), care a observat că adevărații credincioși sunt predispuși la convertirea de la o cauză la alta, deoarece sunt conduși mai mult de nevoia lor de a se identifica cu o mișcare de masă decât de o anumită ideologie", scrie Arnsdorf în cartea sa, potrivit The Guardian.

Potrivit jurnalistului Arnsdorf, Steve Bannon, „nu a încercat, ca un strateg politic tipic, să se joace cu coalițiile existente în partid în speranța de a obține 50% plus unu. Bannon v-a spus deja: a vrut să prăbușească totul. A vrut să demonteze și să redefinească complet partidele. A vrut o confruntare între un partid globalist, de elită, numit democrații, și un partid populist, de Maga, numit republicanii. În această confruntare, era sigur, republicanii ar fi câștigat de fiecare dată."