NYT: Un tribunal american îl eliberează pe congresmanul Santos pe o cauțiune de 500.000 de dolari

Conform condițiilor eliberării sale, el se poate deplasa liber în New York și Washington.

Curtea din Districtul de Sud din New York l-a eliberat pe congresmanul George Santos (republican din New York) acuzat de fraudă, pentru o cauțiune de 500.000 de dolari, a informat miercuri The New York Times.

Conform termenilor eliberării, congresmanul se poate circula liber în New York și Washington, dar va trebui să anunțe autoritățile pentru a călători în alte regiuni ale țării.

Santos a fost plasat în arest miercuri, înaintea procesului său. În timpul audierii, congresmanul a fost acuzat de fraudă electronică, spălare de bani, precum și furnizarea de informații false către Congresul SUA. Santos a pledat nevinovat din toate punctele de vedere. Următoarea ședință de judecată în cazul congresmanului este programată pentru 30 iunie.

Autoritățile americane, printre altele, îl acuză pe Santos că folosește banii strânși pentru campania electorală în alte scopuri - în special, cheltuind mii de dolari pe haine scumpe de designer. În plus, Santos, potrivit procurorilor, a primit ajutor de șomaj în timpul pandemiei, în ciuda faptului că era angajat. În plus, el a furnizat informații false Congresului cu privire la veniturile sale. Dacă va fi găsit vinovat, congresmanul riscă până la 20 de ani de închisoare.

CNN a remarcat că rechizitoriul în sine, conform Constituției SUA, nu îl va împiedica pe Santos să acționeze în calitate de congresman. Cu toate acestea, din moment ce natura acuzațiilor împotriva lui implică o pedeapsă maximă de peste doi ani de închisoare, politicianului i se va interzice să voteze în camera inferioară a legislativului american.

Pe 10 ianuarie, democrații din Camera Reprezentanților SUA au cerut o anchetă și luare de măsuri împotriva lui Santos. Membrii Partidului Democrat din New York, Richie Torres și Dan Goldman, au spus în săptămânile precedente că a fost dezvăluit că republicanul răspândește informații false cu bună știință despre biografia sa. În special, a fost condamnat pentru înfrumusețarea informațiilor despre educația și activitățile sale profesionale. Santos a câștigat alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, organizate în noiembrie 2022. New York este unul dintre statele în care pozițiile democraților sunt în mod tradițional puternice.