Mai multe poduri și un tunel din New York sunt blocate de protestatarii pro-palestinieni | VIDEO

Mai multe zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni, pentru scurt timp, poduri importante și un tunel al mega-orașului american, pentru a protesta împotriva războiului dintre Israel și Hamas din Gaza, informează AFP, scrie Agerpres.

Încă de la începutul bombardamenelor devastatoare israeliene din Fâșia Gaza, în urma atacului devastator lansat pe 7 octombrie de Hamas, New York trăiește în proteste constante în ritmul acțiunilor în sprijinul palestinienilor sau a Israelului.

New York are aproape două milioane de evrei și mai multe sute de mii de arabi și musulmani. Actualele demonstrații depășesc diviziunile comunitare și la ele se alătură mii de locuitori de toate credințele din suburbiile New York-ului din statul New Jersey (la sud și la vest), din peninsula Long Island (la est) și comitatul Westchester (spre nord).

Într-o acțiune de amploare sub cer albastru sclipitor de iarnă, demonstranții s-au legat și s-au încătușat unii de alții, de anvelope și scaune pe celebrul pod Brooklyn care leagă cartierul omonim de insula Manhattan, au observat jurnaliștii AFP, scrie Agerpres.

„Este important pentru că trebuie să existe o încetare a focului (în Gaza). Este important să perturbăm viaţa de zi cu zi pentru a arăta că trebuie să punem capăt asediului Gazei”, a spus Olivia Levine, actriţă şi scriitoare în vârstă de 31 de ani.

Sub sloganurile „Palestina liberă!”, Levine a asigurat că este "doar începutul" demonstraţiilor, în timp ce New York şi suburbiile sale sunt marcate de trei luni şi aproape în fiecare zi de acţiuni pro-palestiniene şi în sprijinul Israelului, cel mai adesea paşnice.

Zeci de ofiţeri de poliţie au intervenit pentru a degaja și reține protestatarii care s-au agăţat de infrastructura podului Brooklyn, în timp ce alte mişcări coordonate au avut loc pe podurile gemene Williamsburg şi Manhattan care leagă Brooklyn de Manhattan deasupra East River.

Poliția a arestat mai multe zeci de demonstranți pentru că au blocat traficul la intrarea în marele tunel Holland, ce leagă New York de New Jersey, sub râul Hudson.

Autoritățile din New York au dat asigurări că traficul şi calmul au revenit la normal, dar nu a spus câte persoane au fost arestate.