Impulsionat de elanul podcasturilor, The New York Times lansează prima sa aplicaţie audio

New York Times a lansat miercuri o aplicaţie audio pentru abonaţii săi, primul serviciu de acest gen care reuneşte podcasturi precum "The Daily", articole citite şi reţete culinare, transmite AFP.

Această aplicaţie, disponibilă pe iOS, sistemul de operare Apple pentru iPhone,"permite acum publicului nostru să ia cu sine Times în momente în care lectura nu este o opţiune, cum ar fi plimbarea câinilor sau în transportul public", a explicat Stephanie Preiss, vicepreşedinta The New York Times Audio.

Contactat, un purtător de cuvânt nu a indicat o dată când aplicaţia va fi disponibilă şi pe Android.

În meniul The New York Times Audio deja există podcasturi precum "The Daily", care disecă zilnic un subiect de actualitate, dar şi un ziar cotidian, articole citite, subiecte sportive de pe site-ul The Athletic, cumpărat în 2022 de către The New York Times Audio,o selecţie de reţete, cărţi sau programe TV şi streaming.

Cu această nouă ofertă, gratuită, dar rezervată abonaţilor digitali ai ziarului, cotidianul newyorkez îşi întăreşte prezenţa în sectorul jurnalismului audio, care a cunoscut o revoluţie de la lansarea podcasturilor.

The New York Times achiziţionase deja în 2020 compania de producţie care a creat seria de podcasturi de investigaţii criminale "Serial", care va fi disponibilă în noua sa aplicaţie.

"Daily"avea, la sfârşitul anului 2022, 129 de milioane de descărcări pe lună, potrivit New York Times.

Ziarul (digital şi tipărit) are peste nouă milioane de abonaţi.

Compania urmăreşte de câţiva ani să îşi diversifice oferta şi a lansat cu succes abonamente la reţete de gătit (NYT Cooking) sau la o platformă de jocuri online, inclusiv jocul de cuvinte Wordle.

Preluarea The Athletic la începutul anului 2022 pentru suma de 550 de milioane de dolari permite ziarului să vizeze o ţintă de 15 milioane de abonaţi până la sfârşitul lui 2027.