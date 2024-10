Fostul producător de film Harvey Weinstein suferă de cancer la măduva osoasă. El se află în închisoare pentru viol şi agresiune sexuală

Fostul producător de la Hollywood Harvey Weinstein, aflat în prezent în închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, suferă de cancer la măduva osoasă, a anunţat luni presa americană.

În vârstă de 72 de ani, Weinstein care a fost acuzat în septembrie de o altă agresiune sexuală, suferă de leucemie mieloidă cronică şi este supus unui tratament într-o închisoare din New York, potrivit NBC News.

Vestea diagnosticului lui Weinstein vine în contextul unei multitudini de probleme de sănătate. Luna trecută, acesta a suferit o intervenţie chirurgicală cardiacă de urgenţă pentru a atenua o cantitate semnificativă de lichid în plămâni şi inimă.

În iulie, el a fost spitalizat şi a fost testat pozitiv pentru Covid-19 şi pneumonie dublă.

Potrivit NBC News, problemele de sănătate ale lui Weinstein survin în contextul luptei sale juridice cu procurorii din Manhattan cu privire la eforturile acestora de a combina infracţiunile sexuale iniţiale din 2020 cu o nouă acuzaţie penală. Procurorii au încercat să consolideze noile acuzaţii cu cele aduse anterior împotriva lui Weinstein, astfel încât acestea să poată fi judecate împreună.

Condamnarea lui Weinstein din New York a fost anulată în acest an, în timp ce acesta ispăşea o pedeapsă de 23 de ani. Curtea de Apel din New York a constatat că judecătorul din procesul istoric i-a adus prejudicii lui Weinstein prin hotărâri necorespunzătoare, inclusiv prin decizia de a lăsa femeile să depună mărturie despre acuzaţii care nu făceau parte din caz.

Cu toate acestea, Weinstein nu a fost eliberat după decizia instanţei, deoarece a fost condamnat în 2022 pentru viol în Los Angeles şi condamnat la 16 ani de închisoare. Echipa sa de avocaţi face apel la această condamnare.